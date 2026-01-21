CHP'li Öztürkmen: Şirketlere tanınan 2.1 trilyon liralık vergi kıyağıyla emeklilere seyyanen zam yapılabilirdi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, emeklilerin ekonomik sıkıntıları ile et tüketim durumlarının tespiti ve et ithalatında yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla verilen öneri AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "70 yaşında hamallık yapan yaşlılarımız sizleri utandırmayacaksa ne utandıracak? İktidar 'kaynak sorunu var' diyor ancak vergi muafiyeti, istisna ve indirim adı altında devletin bu yıl şirketlerden almaktan vazgeçtiği vergi geliri en az 2.1 trilyon lira. Yani devasa bir kamu kaynağı patronların kasasına bırakılıyor. 2.1 trilyonluk vergi kıyağı şirketlere tanınmasaydı her bir emekliye bu yıl 10 bin TL seyyanen zam yapılabilirdi" dedi.

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları kaydetti:

ULUS'TA BANYOSU, TUVALETİ KİRALIK ODALARDA YAŞAYAN YAŞAMA SAVAŞI EDEN EMEKLİLER SİZİ HİÇ Mİ İLGİLENDİRMİYOR?

"Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır sokaklarda, meydanlarda ve bu çatı altında emekliler ve emeklilerin hakları konusunda konuşulmadık, söylenmedik bir şey kalmadı. Ama iktidarın gözü, kör, kulağı sağır, kalbi kapalı bu konuya. Duymazdan, görmezden geliyor. AKP iktidarı geldiğinde ortalama ekmeğin ağaçları asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi. Bugün neredeyse yüzde 40 altına düşmüş durumda. Açlık sınırı 30 bin 140 liraya dayanmış durumda. Siz ise milletin gözünün içine baka baka emekliye sadece bin TL zam öneriyorsunuz. Hiç utanmıyorsunuz. Ucuz ekmek kuyruğundaki emeklilerimiz hiç mi vicdanınıza dokunmuyor? Ulus'ta banyosu, tuvaleti kiralık odalarda yaşayan yaşama savaşı eden emekliler sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Kirasını ödeyemediği için arabasını sırmaya çalışırken can veren emekli size hiçbir şey ifade etmiyor mu? 70 yaşında hamallık yapan yaşlılarımız sizleri utandırmayacaksa ne utandıracak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, geçen hafta 'en düşük emekli aylığında yapılacak düzenleme bütçemiz dengelerimiz gözetilerek yapılacak' diye konuştu. İktidar 'kaynak sorunu var' diyor ancak vergi muafiyeti, istisna ve indirim adı altında devletin bu yıl şirketlerden almaktan vazgeçtiği vergi geliri en az 2.1 trilyon lira. Yani devasa bir kamu kaynağı patronların kasasına bırakılıyor. 2.1 trilyonluk vergi kıyağı şirketlere tanınmasaydı her bir emekliye bu yıl 10 bin TL seyyanen zam yapılabilirdi. Geçen yıl bütçeden sosyal güvenlik için ayrılan ödeneğin 282 bin lirası da harcanmadı. Sadece bu ödenek bile kullanılmış olsa emekliye ayda 5 bin lira seyyanen zam yapılabilirdi."