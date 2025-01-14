CHP'li Öztürkmen yazışmaları paylaştı: AKP yöneticilerine torpil kontenjanı açmışlar

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep AKP İl Başkanlığı grubunda, PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim istendiğini gösteren yazışmaları paylaştı.

Hasan Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, "Gaziantep AKP İl Başkanlığı grubunda paylaşılan torpilin belgesi sızdı. Grupta paylaşılan 9 Ocak 2025 tarihli mesajda PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim isteniyor. Gelen isimler alınacak personel sayısından fazla olması durumunda kura çekileceği belirtiliyor. Gaziantep AKP İl Başkanlığı’ndan ve PTT Gaziantep Başmüdürlüğü’nden sosyal medyaya düşen yazışmalarla ilgili hâlâ bir açıklama gelmemiş olması dikkatimizden kaçmadı" dedi.

Öztürkmen, AKP'li yöneticinin grupta paylaşılan mesajında şunların yazdığını aktardı:

“Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, aşağıda kriterleri ve sayıları belirtilen personel alım ilanı için her bir üyemizden kriterlere uygun bir kişinin özelden tarafıma iletilmesini rica ederim. Verilen isimlerin alınacak personel sayısından fazla olması durumunda isimler arasından kura çekilecek olup, referans olan yönetim kurulu üyemiz not edilerek sonraki personel alımlarında ona göre değerlendirme yapılacaktır. Verilecek isimlerin kriterlere uygun olması ve bu konunun dışarıya açılmaması önem arz etmektedir. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.”

"REZALETİN BELGESİ"

"Bu büyük bir skandalın, rezaletin belgesidir" diyen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Normal bir ülkede yer yerinden oynar. Ancak bizde yöneticiler için utanmazlığın, vatandaşlarımız için ise öğrenilmiş çaresizliğin resmi. Görüldüğü gibi, kamu alımlarında temel kriter ne KPSS ne de liyakat! Tek kriter AKP'den torpil sahibi olmak. Sınavlarda ter dökerek yüksek puanlar alan liyakatli gençlerimiz mülakat denilen torpil sistemiyle elenirken, AKP'nin referans listesine girenler iş sahibi oluyor.

Daha geçen hafta, hakimlik-savcılık sınavını yüksek puanla geçmesine rağmen mülakattan elenen genç avukatımız Mert Akdoğan'ı toprağa verdik. Geçen aylarda Samsun'da birinci girdiği mülakattan elendikten sonra canına kıyan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'nın acısı hâlâ taze. Daha duymadığımız nice canımızı bu torpil düzenine kurban verdik.

Ekonomiyi batırtılar, asgari ücretliyi, emekliyi, memuru sefalet ücretine mahkûm ettiler. Gençlerimizi ya ülkeden kaçmaya ya da umutsuz ve mutsuz yaşamaya mahkûm ettiler. Kendi torpillilerini ihalelere, ballı ücretli mevkilere, çifte maaşlara boğdular. Liyakatli gençlerimizin ahı ve vebali iktidarın üzerinedir. Doğuş Can'larımızın Mert'lerimizin kanı bu torpil düzeninin mimarı olan iktidarın elindedir. Ancak eninde sonunda Saray saltanatını yıkıp bu torpil düzenini değiştireceğiz!”