CHP'li Öztürk’ten Ali Erbaş’a tepki: Arapça bilmediğini biliyorduk, tarih de bilmiyormuş!

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Arapça bilmediğini biliyorduk, tarih de bilmiyormuş" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ifadelerine tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir organizasyonda, "Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar… ‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu arkadaşlar? Irkçılık bizim dinimizde yasaktır" demişti.

Kendisi de bir Balkan göçmeni olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ali Erbaş’ın sözlerine tepki gösterdi.

Erbaş’ın sözlerini defalarca kez dinlediğini aktaran Öztürk, “Anladığım kadarıyla Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanı olmaktan çok da mutlu değil. Orta Doğu’yu Türkiye’nin ve Balkanlar’ın önünde tutuyor belli ki” dedi.

Erbaş’ın Arapça bilmediği gibi tarih de bilmediğini söyleyen Öztürk “Ben kendisine biraz bilgi vereyim. “Elhamdülillah Türküm” diyen Balkan Türkleri vatanı sadece Hristiyanlara karşı değil, Müslüman Araplara karşı da savunmuştur. Balkan Türkleri hem Balkanları hem Rumeli’yi Türk yurdu ve Müslüman yapan, Anadolu’yu fetheden, Osmanlı’nın yıkılış döneminde de 200 yıllık vatan sathını savunan, en ağır bedelleri ödeyen, katledilen, ölüm ve sürgünü yaşayan, Kurtuluş mücadelemizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ana unsurlarıdır” dedi.