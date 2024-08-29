CHP'li Pala: Aşı reddi vakaları endişe verici düzeyde artıyor

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi vakalarının endişe verici düzeyde arttığına dikkat çekerek, aşı reddinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu durumun bulaşıcı hastalıkların yeniden ortaya çıkma riskini artırdığını vurguladı.

CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı verilerinin aşı reddi vakalarının giderek arttığını ortaya koyduğunu belirterek, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Pala, açıklamasında şunları ifade etti:

“Aşılar, çocukları birçok ölümcül hastalıktan koruyan ve geçtiğimiz yüzyıl içinde binlerce yaşamı kurtaran en etkili yöntemlerden biri. Ancak, maalesef aşı karşıtlığı nedeniyle bağışıklığı zayıflayan bir toplum beraberinde ise hızla yayılabilir hastalıklar ve salgınlar ile karşılaşabiliriz.

TBMM gündemine alınan bu konu hakkında; hekimler, bilim insanları ve tıbbi meslek örgütleri de aşıların önemi konusunda toplumun daha doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ve aşı karşıtı söylemlerin yayılmasının önlenmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.”