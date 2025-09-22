CHP'li Pala'dan yurt dışından tıp fakültelerine yatay geçiş sistemi için şeffaflık çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, yurt dışından yatay geçiş sisteminde şeffaflık çağrısında bulundu.

Pala, pandemi döneminde Ukrayna’dan Türkiye’ye yatay geçiş için başvuran 4 bini aşkın öğrenciden binden fazlasının tıp fakültelerine kaydedildiğinin ve bu öğrencilerden birinin kayıt öncesi hiçbir sayısal puanının bulunmadığının ortaya çıkmasının, sistemdeki yönetsel zaafı gözler önüne serdiğini anımsattı.

Bu olguların yüksek öğretime yerleştirme süreçlerindeki fırsat eşitliği ve tıp eğitiminin niteliği açısından kaygı verici olduğunu vurgulayan Pala, Milli Eğitim Bakanlığı’na tıp fakültelerine yatay geçiş sisteminin ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir soru önergesi verdi. Ancak Bakan Yusuf Tekin, yasal süre dolmasına rağmen yanıt veremedi.

"AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞILMALI"

Pala, Türkiye’deki tıp fakültelerine yurt dışından yapılan yatay geçişlerde hangi akademik ve dil koşullarının arandığının kamuoyuna açık biçimde paylaşılmasını istedi. Türkçe tıp eğitimi veren fakültelere yatay geçişte Türkçe yeterlilik koşulunun zorunlu olup olmadığını soran Pala, ayrıca başvurularda YKS’ye girme ve ilk 50 bin sıralamasına girme şartı ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girme koşulu gibi ölçütlerin netleşmesi gerektiğini belirtti. Suriye ve Ukrayna gibi bazı ülkelerden yapılan başvurularda yabancı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere ayrıcalık tanınıp tanınmadığının da kamuoyuna açıklanmasını isteyen Pala, Türkiye’deki gençlerin tıp fakültelerine girebilmek için YKS’de ilk 50 bin kişi arasına girmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, yurt dışından geçişte bu kuralların uygulanmamasının adaletsizlik oluşturduğunun altını çizdi.

"KAYITLAR SİLİNMELİ"

Pala, son 20 yılda yurt dışından Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçiş yapan öğrenci sayısının, bunların ne kadarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun ve kaçının mezun olduğunun açıklanmasını da istedi. Ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerine göre öğrenci dağılımının ve en çok yatay geçiş alan üç devlet ve üç vakıf tıp fakültesinin kamuoyuyla paylaşılmasının şeffaflık için önemli olduğunu vurguladı. Basında zaman zaman belgelerin sahte veya geçersiz olduğu iddialarına dikkat çeken Pala, “Bu öğrencilerden kaçının kayıtları iptal edilmiştir? Mezuniyet belgeleri iptal edilen öğrenci sayısı kaçtır?” sorularını da yöneltti. Pala ayrıca, geriye dönük tarama süreçlerinin eksiksiz ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi, usulsüz geçiş yapılan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi ve usulsüz kayıt yapan yönetici ve çalışanlar hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.