CHP'li Pala’dan Meclis’e soru önergesi: "ASM çalışanları neden sistemin dışında?”

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan ASM grup elemanlarının özlük hakları ve hukuki güvencelerden mahrum kalmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Pala, sayıları 13 bini aştığı ifade edilen ASM Grup Elemanlarının, resmen sağlık çalışanı kabul edilmedikleri için önemli hak kayıplarına uğradıklarını ve özellikle şiddet vakalarında “beyaz kod” sisteminden yararlanamadıklarını vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ASM grup elemanlarının hastalara temel sağlık hizmeti sunmalarına rağmen Bakanlık personeli sayılmadıklarını belirtti. Pala, aynı mekanda, aynı hizmeti sunan hekim ya da hemşire "beyaz kod" korumasına sahipken, ASM grup elemanlarına bu hakkın tanınmadığını ifade etti.

ASM Grup Elemanları Derneği’nin kamuoyuna yansıyan açıklamalarına değinen Pala, "Bu arkadaşlarımız, hangi statüde çalıştıkları belli olmadığı için maaş, izin, emeklilik, hukuki yardım gibi konularda ciddi mağduriyet yaşıyor. ASM’lerdeki fiili çalışma, bakanlığın denetim ve sorumluluğunda sürdürülüyor ancak grup elemanları resmi kadro ya da benzer bir güvenceye sahip değil" diye konuştu.

Yaklaşık 13 bin kişinin bu belirsiz statüden olumsuz etkilendiğini söyleyen CHP’li Pala, dernek temsilcilerinin Bakanlıkla görüşme taleplerinin de altını çizdi.

"ŞİDDETE KARŞI HER AN RİSK ALTINDALAR"

Pala, yaptığı açıklamada, “Beyaz kod, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti kayıtlara geçiren ve bazı haklarını koruyan bir mekanizmadır ve hasta için emek veren tüm çalışanlar bu korumanın kapsamına dahil olmalıdır. ASM grup elemanlarının ‘siz sağlık çalışanı değilsiniz’ diyerek dışlanması, aynı çatı altında çalışanlar arasında eşitsizliğe neden oluyor. Şiddete karşı her an risk altındalar. Ayrıca maaş, sigorta, izin, emeklilik gibi temel özlük haklarından da yoksunlar” ifadelerini kullandı. Pala, Bakanlık'ın bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yaparak ASM grup elemanlarını koruma altına alması gerektiğini vurguladı.

Önergede, ASM içerisinde bazı çalışanların Sağlık Bakanlığı kadrosunda, grup elemanlarının ise sağlık personeli dışında bir statüde çalışmasının yarattığı kurumsal karmaşa ve huzursuzluğa da değinen Pala, “Aynı ortamda aynı işi yapıp farklı haklara sahip olmak, çalışma barışını ve vatandaşın aldığı hizmetin kalitesini de olumsuz etkiliyor. İlave olarak grup elemanları, mesleki gelişimleri ve güvence bakımından büyük bir belirsizlik içinde” dedi.

Önergede, şu sorular yer aldı:

"Sağlık çalışanları için 'beyaz kod' süreci önemli bir hukuki yardım ve savunma mekanizmasıdır. ASM grup elemanları, bu sistemin dışına itildikleri için herhangi bir şiddet durumunda savcılıklara bireysel başvuruyla sınırlı kalmaktadır. Bu tür durumlarda acil ve hızlı koruma tedbirleri almak, kurumun devreye girerek çalışanını savunmak esas olmalıdır. Bakanlığınız, 2016/3 sayılı genelgenin kapsamını Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde fakat bakanlık kadrosu dışında çalıştırılan ASM grup elemanlarını da içine alacak şekilde genişletmeyi veya mevzuat düzenlemesi yapmayı planlamakta mıdır? Eğer böyle bir planlama varsa hangi takvim ve esaslar dâhilinde hayata geçirilecektir?

ASM grup elemanlarının maaş, izin, sigorta, emeklilik ve benzeri özlük hakları hâlen diğer kamu sağlık çalışanlarından farklıdır. ASM'lerde, aynı mekân ve hizmet içinde bazı personelin Sağlık Bakanlığı personeli sayılırken ASM grup elemanlarının "dışlanması", çalışma barışını ve kurum aidiyetini olumsuz etkilemektedir. Bakanlığınız, bu çalışanların resmi kadro veya benzer bir sözleşme statüsünde görevlendirilerek özlük haklarından tam olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla bir çalışma başlatmayı planlamakta mıdır?"