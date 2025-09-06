CHP'li Rızvanoğlu: Caferağa'yı betona boğmayın

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptığı incelemenin ardından, Kadıköy Caferağa’da yer alan, 11.775 m² büyüklüğündeki ve Afet Koordinasyon Alanı’nı da içine alan arazinin, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından lüks konut sitesi yapılmak üzere ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi.

Rızvanoğlu, “Burası sıradan bir alan değil; içinde 112 Acil Ambulans Merkezi, Caferağa Muhtarlığı, 15 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi, çocuk parkı, halı sahalar ve Moda Bostanı var. Aynı zamanda Kadıköy’ün resmî afet toplanma alanı. Halkın nefes aldığı bu alanı rant projelerine teslim edemezsiniz” dedi.

"HUKUKA DA, VİCDANA DA AYKIRI"

Rızvanoğlu, sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekerek, "Peki neden buradayız? Çünkü Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 12 bin metrekarelik bu alanı rant için, lüks konut projesi yapmak üzere ihaleye çıkardı. Olay Kadıköy’de geçiyor; CHP’li bir belediyenin yönettiği yerde… Ama perde arkasında AK Parti hükümetinin imzası var. Bu iktidar, masa başı kumpaslarla partimize, il başkanlığımıza hukuk dışı müdahaleler kurarken, bir yandan da rant projelerinin peşini bırakmıyor. Yani yerel yönetimleri ve o bölgede yaşayan halkı hiçe sayarak böyle bir karar alıyor hükümet. Hem imar planı olmadan, hem de Kadıköy Belediyesi’ni bilgilendirmeden" ifadesini kullandı.

"SİT ALANINDA HUKUKSUZ İHALE"

CHP’nin çağrısına dikkat çeken Rızvanoğlu, “CHP Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı da bu yanlıştan dönülmesi için çağrı yaptı. Ama burası öyle sıradan bir alan değil. 3. derece arkeolojik sit alanı. Yani yasalar gereği burada herhangi bir inşaat yapılabilmesi için önce planların hazırlanması ve onaylanması gerekir. Bu planlar yok! Ama AK Parti hükümetinin ne umursadığı oldu ki bunu umursasın. İşte bu yüzden bu ihale sadece vicdana değil, hukuka da aykırı” dedi.

"KADIKÖY’ÜN NEFESİNİ KESEMEZSİNİZ"

Rızvanoğlu, seslenerek “Şimdi soruyorum size: Azıcık kalmış yeşil alanımızı bile betona boğmak kime, neye hizmet ediyor? Kadıköy’ü rant projelerine teslim etmek hangi vicdana, hangi ahlaka sığar? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Bu şehrin nefes alanlarını yok etmek hangi akla uyar? İnsanlar hiç mi nefes almasın? Çocuklar hiç mi güvenle oynamasın? Yaş almış vatandaşlarımız hiç mi serin bir gölgede oturmasın?” sorularını yöneltti.

"BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

Rızvanoğlu sözlerini şu çağrıyla tamamladı: "Ve buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz: Kadıköy’ü betona boğmayın. Vatandaşlarımızın elinden son yeşil alanını almayın. Bu yanlıştan, bu hukuksuzluktan dönün. Caferağa halkındır, İstanbul halkındır, hepimizindir!"