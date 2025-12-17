CHP'li Rızvanoğlu: Kurtuluş iradesinin başladığı Samsun bir avuç yandaşın rant hırsına kurban edilemez

CHP'nin Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu görevdeki ilk ziyaretinde Samsun'a gitti. Rızvanoğlu "Samsun, denizin doldurularak tehlikeli kimyasalların depolanmasının hedeflendiği bir kent haline getirilmiştir" dedi ve "Kurtuluş iradesinin başladığı bu şehir bir avuç yandaşın rant hırsına kurban edilemez" tepkisini gösterdi.

Rızvanoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin kaderini değiştiren yolculuğun başladığı Samsun’dayız! Partimizin Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretimi Samsun’a gerçekleştirdim. Samsun bugün, bilime aykırı biçimde Tekkeköy’de Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılmak istenen ve ÇED süreci onaylanan 'Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı' projesiyle, denizin doldurularak tehlikeli kimyasalların depolanmasının hedeflendiği, kirlilikle mücadele etmek zorunda bırakılan bir kent haline getirilmiştir. Örgütümüzle birlikte, projenin hayata geçirilmek istendiği alanda incelemelerde bulunduk. Kurtuluş iradesinin başladığı bu şehir bir avuç yandaşın rant hırsına kurban edilemez!" ifadesini kullandı.