CHP'li Rızvanoğlu: Yenişehir'de atık barajının çökmesi ardından kirlilik ölçümü yapılmış mıdır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan atık barajının çöktüğünü belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sorular yöneltti.

Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan atık barajının çökmesi sonucu, barajda biriken kimyasal ve ağır metal içerikli atıkların dereye, toprağa ve çevreye yayıldığı kamuoyuna yansımıştır. Yaşanan bu olayın çevreye, su kaynaklarına ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza olası etkilerinin ivedilikle açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Atık barajının çökmesinin ardından içme ve kullanma sularında, dere sularında, yeraltı sularında, toprakta ve havada kirlilik ölçümü yapılmış mıdır? Yapıldıysa ölçüm sonuçlarında ağır metal ve toksik madde tespit edilmiş midir; edildiyse hangi maddeler hangi oranlarda bulunmuştur? Atık barajında gerçekleşen çökme olayının meydana geldiği tarih ve saat itibarıyla, baraj bünyesinde depolanan toplam atık miktarı ton ve metreküp (m³) cinsinden ne kadardır? Bu miktar, söz konusu tesis için hazırlanmış Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda taahhüt edilen azami depolama kapasitesinin üzerinde midir?

Atık depolama alanına ilişkin onaylanmış uygulama projesinde uygun bulunan toplam depolama kapasitesi metreküp (m³) ve ton cinsinden ne kadardır? Atık barajında meydana gelen çökme sonrasında, depolanan atığın ne kadarı baraj alanı dışına yayılmıştır? Bu miktar ton ve metreküp (m³) cinsinden ne kadardır? Söz konusu atık barajına ilişkin en son ne zaman denetim yapılmıştır? Yapılan denetimlerde yapısal güvenliğe ve sızdırmazlığa ilişkin herhangi bir risk tespiti yapılmış mıdır?

Çökme sonrası bölgede acil çevresel müdahale ve temizleme çalışmaları başlatılmış mıdır? Çökme nedeniyle çevreye yayılan atığın alıcı ortamlara vereceği zararlara karşı hangi önlemler alınacaktır? Bu konudaki eylem planlarınız nelerdir? Çökme nedeniyle oluşabilecek olası halk sağlığı problemlerine karşı hangi önlemler alınmıştır? İlgili tesisin çevre izin ve lisans belgesini iptal edecek misiniz? Bu soruların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından derhal yanıtlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir."