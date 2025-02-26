CHP'li Şahbaz: Partimiz hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir ön seçim sürecinden geçtiğini anımsatan Şahbaz, "Türkiye'de bir ilk olarak, cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirliyoruz. 23 Mart'ta bu seçimi gerçekleştireceğiz" dedi.

Şahbaz, şöyle devam etti: "Şu an tek adayımız var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ancak katılımcı, tabana yayılan bir demokrasinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için de tek adayımız bile olsa bu ön seçimi gerçekleştireceğiz. Yoğun bir katılım bekliyoruz."

Şahbaz, başka bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmamasının parti tabanında ayrışmaya neden olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine ise "Kamuoyunda sanki bir ayrışma olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Partimiz hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak" dedi.