CHP'li Salıcı belge paylaştı: "Şirketine orman arazisini peşkeş çekti, 5 yıldızlı otel dikecek"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya'daki orman vasfındaki hazine arazisini, kendi şirketi ETS'nin iştiraki Nebula Otelcilik'e tahsis ettiğini belirtti.

Kahramanımız yine Mehmet Nuri Ersoy.



Kendi Bakanlığından kendi şirketine (ETS’nin iştiraki Nebula Otelcilik’e) Antalya’daki orman vasfındaki hazine arazisini peşkeş çekti. 5 yıldızlı otel dikecek. Otelin yatırım değeri 4,7 milyar TL.



Hepsinin belgesini görselde paylaşıyorum.… pic.twitter.com/LBhnZDDP2x — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 16, 2025

Salıcı, daha önce yargı kararıyla 23 kez iptal edilen projenin, eski ETS çalışanı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık tarafından imar planını hazırladığını belirterek "Delillerimiz, kanıtlarımız da mı yüzünüzü kızartmıyor Bakan Ersoy? Kendi şirketinizi, sülalenizin şirketlerini düşündüğünüz kadar bu devleti düşünmediniz. Sizin utanç eşiğiniz tam olarak neresi? " sözleriyle Bakan Ersoy'a tepki gösterdi.

CHP'li Salıcı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Kahramanımız yine Mehmet Nuri Ersoy. Kendi Bakanlığından kendi şirketine (ETS’nin iştiraki Nebula Otelcilik’e) Antalya’daki orman vasfındaki hazine arazisini peşkeş çekti. 5 yıldızlı otel dikecek. Otelin yatırım değeri 4,7 milyar TL. Hepsinin belgesini görselde paylaşıyorum.

Tam 8 futbol sahası büyüklüğündeki bu hazine arazisi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde olduğu için bu arazi üzerindeki tüm tasarruf yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda. Yetki Bakan’da olunca bunu kendi şirketinin çıkarı için kullanmaya utanmamış. Ne yapmış? Bakanlık’taki Arazi Tahsis Komisyonu araziyi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un şirketine tahsis ediyor.

Yetmiyor, daha önce yargı kararlarıyla 23 kez iptal edilmesine rağmen, projeye uygun imar planını da Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor. 'ÇED gerekli değildir' kararı da alınıyor. Üstelik Bakanlık’taki Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı.

Genel Müdür de eski ETS çalışanı Neşe Çıldık. Yani bir hazine arazisinin imara açılmasına da Bakan’ın şirketine tahsis edilmesine de ETS’nin eski bir çalışanı olan bürokrat imza atıyor. Ve tüm dolaplar Kültür ve Turizm Bakanlığı şapkasıyla döndürülüyor.

Delillerimiz, kanıtlarımız da mı yüzünüzü kızartmıyor Bakan Ersoy? Kendi şirketinizi, sülalenizin şirketlerini düşündüğünüz kadar bu Devlet’i düşünmediniz. Sizin utanç eşiğiniz tam olarak neresi? "