CHP'li Salıcı: Can Atalay ve Demirtaş IŞİD'den daha mı tehlikeli?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, IŞİD ile mücadele konusunda iktidara tepki göstererek, "İktidar sıralarına soruyorum, ''IŞİD’le etkin bir mücadele yürütmeniz için başımıza daha kaç felaket gelmesi gerekiyor?'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’de IŞİD'in son yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar, örgütün yeni yapılanmasına ilişkin yargı dosyaları ve iktidarın bu süreçteki tutumuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu.

CHP'li Salıcı konuşmasında şunları kaydetti:

"ÖNERGEMİZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GÜNDEME ALINMADI"

''Bu kanlı örgütün üstüne gidilmesi amacıyla, iki buçuk sene önce, 31 Ağustos 2023 tarihinde Meclis Başkanlığımıza araştırma önergesi sundum. Fakat önergemiz her zaman olduğu gibi gündeme alınmadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve örgütün yeni yapılanması olarak değerlendirilen bir dosya var. Bu bilgiler basına yansıdı. Biz de ciddiye aldık. Ama anlaşılan o ki, biz basına yansıyan bilgileri ciddiye alırken; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini ciddiye almamış.

‘Mektebi Furkan’ dosyasında; örgütün Türkiye dahil birçok ülkede yeni terörist devşirdiği, finans sağladığı ve silahlı faaliyetler yürüttüğü ortaya konuluyor. Merkezi Yalova’da bulunan ve Gürcistan’da da uzantıları olan bazı çevrelerin; taban oluşturma ve silahlı eğitim süreçlerine dahil oldukları yine bu iddianamede yer alıyor. Dahası, örgütün propaganda ve örgütlenme faaliyetlerine yer veriliyor.

"SAĞLIK BAKANI’NA SORUYORUM: KİM BU HEKİMLER?"

Bu iddianameye göre; ‘IŞİD hapı’ adı verilen yeşil reçeteli ilaçlar, örgüte yakın hekimler tarafından bu teröristler için yazılmış. Sağlık Bakanı’na soruyorum: Kim bu hekimler? Tespit ettiniz mi?

"TÜM BUNLAR OLURKEN SİZ AYAKTA MI UYUYORDUNUZ SAYIN BAKAN?"

Örgütün Faslı sözde kadısı, Türkiye’de Suriye kimliği ile yaşamış; hatta Ankara İl Göç İdaresi’nden 'geçici koruma' belgesi bile almış. Uganda’da, su kuyusu açma gerekçesiyle valilik onayıyla para toplanmış. İçişleri Bakanı’na soruyorum: Tüm bunlar olurken siz ayakta mı uyuyordunuz Sayın Bakan?

"ATALAY VE DEMİRTAŞ SİZİN İÇİN DAHA MI TEHLİKELİ?"

Yalova’da öldürülen teröristler, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezaevinde 7 ay kalıp çıkmış. Adalet Bakanı’na soruyorum:

Gezi Parkı’nda bu ülkenin demokrasisini, özgürlüğünü savunan ve bu yüzden 18 yıl hapis cezası alan, milletvekilliği düşürülen arkadaşımız Can Atalay, sizin için IŞİD’li teröristlerden daha mı tehlikeli?

Soruyorum… Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmayan Tayfun Kahraman, sizin için IŞİD’li teröristlerden daha mı tehlikeli? Yine soruyorum… Cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Murat Çalık, sizin için IŞİD’li teröristlerden daha mı tehlikeli? Daha bugün bir hapis cezası daha alan Selahattin Demirtaş, sizin için IŞİD’li teröristlerden daha mı tehlikeli?

6 Şubat depremlerinden sonra Suriye’deki hapishanelerden kaçan teröristlerin ülkemize geçtiği de yine bu iddianamede yer alıyor. Haydi, iddianameyi ciddiye almadınız. Sizin çok itibar ettiğiniz Yeni Şafak gazetesi, geçen hafta Yalova’da polislerimizi şehit eden teröristlerin Suriye’deki El Hol Kampı’ndan gönderildiğini yazdı.

İktidar sıralarına soruyorum: IŞİD’le etkin bir mücadele yürütmeniz için başımıza daha kaç felaket gelmesi gerekiyor?”