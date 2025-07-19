CHP'li Salıcı Murat Çalık'ı ziyaret etti: "21 kilo vermiş, sağlığı ciddi risk altında"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Buca Cezaevi’nde arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Mehmet Murat Çalık'la görüştüm. 21 kilo vermiş. Sağlığı ciddi risk altında. Bu böyle gidemez. Derhal tahliye edilmeli. Derhal" ifadesini kullandı.