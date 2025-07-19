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CHP'li Salıcı Murat Çalık'ı ziyaret etti: "21 kilo vermiş, sağlığı ciddi risk altında"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Salıcı, Çalık'ın 21 kilogram zayıfladığını ve sağlığının ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Güncel
  • 19.07.2025 03:55
  • Giriş: 19.07.2025 03:55
  • Güncelleme: 19.07.2025 04:07
Kaynak: ANKA
CHP'li Salıcı Murat Çalık'ı ziyaret etti: "21 kilo vermiş, sağlığı ciddi risk altında"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Buca Cezaevi’nde arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Mehmet Murat Çalık'la görüştüm. 21 kilo vermiş. Sağlığı ciddi risk altında. Bu böyle gidemez. Derhal tahliye edilmeli. Derhal" ifadesini kullandı.

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