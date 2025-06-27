CHP'li Salıcı ve Öztrak'tan 'birlik' çağrısı: "İhtiyacımız Saraya karşı birbirimize sarılmak"

CHP'ye yönelik 30 Haziran'da görülecek kurultay davasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, birlik çağrısı yaptı.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes kendine gelmeli ve Partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir. Gün, toparlanma ve birlik günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi isimlerden büyüktür" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"Bu konuşmayı 38. İstanbul İl Kongresi’nde yapmıştım. Bugün bazılarının unuttuğunu gördüğüm gerçekleri hatırlatmam gerekiyor. Yoldaşlık; fikir ayrılığında birbirini suçlamak değil, birbirini yerden alıp kaldırabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi‘nde eleştiri sevgiden gelir; nefrete ise asla yer yoktur. Partimizin hafızasına, emekçilerine, büyüklerine, yol açmış liderlerine karşı kullanılan zehirli dili normalleştirmek imkansızdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik çirkin ifadeler sadece haksızlık, nezaketsizlik ve saygısızlıktan ibaret değildir. Bazı hesapların Çubuk’ta yaşanan linç girişiminde yumruklu saldırıda bulunan adi provokatörü övmesi, bazılarının cinsiyetçi küfürler savurması feci bir şuursuzluktur. Aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu’nu koruma refleksiyle Partimizin kurumsal kimliğini temsil eden yöneticilerimize karşı sarf edilen bazı sözlerin de kabulü mümkün değildir. Bu zihniyet, Partimize sızmasına asla izin vermememiz gereken bir irindir. Herkes kendine gelmeli ve Partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir. Gün, toparlanma ve birlik günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi isimlerden büyüktür. Kurultay sürecindeki tüm sözlerimin arkasındayım ve tekrar ediyorum: Altı Ok rozetini şerefiyle taşıyan hiçbir arkadaşımı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tepesindekilere değişmem. Değişenlerle de yol yürümem."

Bu konuşmayı 38. İstanbul İl Kongresi’nde yapmıştım. Bugün bazılarının unuttuğunu gördüğüm gerçekleri hatırlatmam gerekiyor.



Yoldaşlık; fikir ayrılığında birbirini suçlamak değil, birbirini yerden alıp kaldırabilmektir.



Cumhuriyet Halk Partisi‘nde eleştiri sevgiden gelir;… pic.twitter.com/9BxbPcwNMD — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) June 27, 2025

ÖZTRAK: İHTİYACIMIZ BİRLİK OLMAK

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise açıklamasında, "Bugün ihtiyacımız, ortada olmayan bir mahkeme kararı üzerinden, önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ayar vermeye kalkışmak, seviyesizce hakaret etmek, onu bir nefret objesi haline getirmek değil; bizi birbirimize düşürmek isteyen Saraya karşı birbirimize sarılmak, bizi bölmek isteyenlere karşı birlik olmaktır" dedi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden neşet etmiştir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emeli, memleketi emperyalizm ve kolonizasyon siyasetleriyle istilaya, parçalamaya çalışan yabancı kuvvetlere çiğnetmemektir.” (24-25 Ekim 1919, Tasvir-i Efkar’a verdiği röportajdan) Cumhuriyet Halk Partisi; ülkemizi emperyalizmin zulmünden kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran partidir. Dün olduğu gibi bugün milletimizin içinden geçtiği zor günlerde, başta parti yönetimi olmak üzere, en genç üyeden genel başkana kadar hepimizin görevi, partimizin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak milletimizin dertlerine derman olacak çözümleri üretmektir. Farklı düşüncelerin dile getirilebildiği yerde görüş ayrılıkları da olur. Bu çerçevede yapılacak tartışmalar, medeni ölçüler içinde kaldığı sürece en doğruyu bulma yolunda sağlıklıdır. Ancak parti içinde farklı görüşleri hakaretle, tehditle, şirretlikle, hadsizlikle, troll saldırılarıyla yıldırmaya ve sindirmeye çalışmak; partimizi kavgalı ev olarak göstermek, hatta bölmek isteyen Saray’ın değirmenine su taşır, partimizi milletimizin gözünde iktidar alternatifi olmaktan uzaklaştırır. Daha önce söylemiştim, bugün yine tekrarlıyorum: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün Genel Başkanlarının hukukuna sahip çıkmak partili olmanın gereğidir.” CHP bugün iktidara yürüyorsa, bunda gelmiş geçmiş bütün genel başkanların ve yönetimlerin katkısı olduğu unutulmamalıdır. Bugün ihtiyacımız, ortada olmayan bir mahkeme kararı üzerinden, önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ayar vermeye kalkışmak, seviyesizce hakaret etmek, onu bir nefret objesi haline getirmek değil; bizi birbirimize düşürmek isteyen Saraya karşı birbirimize sarılmak, bizi bölmek isteyenlere karşı birlik olmaktır. Milletin derdine derman olacak politikalara öncelik vermek yerine, parti içi kutuplaştırma siyasetine odaklanmak yapılacak en büyük hatadır. Bundan sonra normal şartlarda seçim kazanamayacağı belli olan Tayyip Erdoğan’ın siyaset mühendisliğinin önünü açmaktır. Görevimiz; Partimizi kavgalı eve çevirmek değil, Ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Memleketi emperyalizm ve kolonizasyon siyasetleriyle istilaya, parçalamaya çalışanlara” çiğnetmemektir."