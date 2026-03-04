CHP'li Sarı: Kaz Dağları'nın katliamının sorumlusu AKP iktidarının ta kendisidir

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinin 17'nci maddesi üzerine konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Ben, iki denize kıyısı olan, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin incisi olan Balıkesir'in milletvekiliyim. Balıkesir, göç yollarıyla kuşların durak noktası olan, Manyas Kuş Cenneti'ne ev sahipliği yapan bir ildir. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Darıdere Tabiat Parkı, Değirmenboğazı Tabiat Parkı'dır Balıkesir. Balıkesir, Akçay Sazlıkları, Karakoç Deresi, Gönen Deltası sulak alanıdır. Balıkesir mitolojinin, tarihin, doğanın iç içe geçtiği Kaz Dağları'dır. Marmara'nın en kıymetli doğal miraslarından biri olan Kapıdağ Yarımadası'dır. Balıkesir, ormanlarıyla su kaynaklarıyla bereketli topraklarıyla Madra Dağı'dır. Balıkesir doğanın bütün gücünü ve dinginliğini taşıyan Sarıalan Türkmen Dağı'dır. Bu doğal güzellikleri sizlerden koruyabilmek için yıllardır mücadele eden bir milletvekili olarak söz almış bulunuyorum burada. Çıkarmaya çalıştığınız yasayla bu alanlara göz diktiğinizi hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz ama buna müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun bu kararınızın karşısında halkımızla, milletimizle, doğal yaşamı savunan yoldaşlarımızla direnmeye devam edeceğiz.

"KAZ DAĞLARI'NDA 195 BİN AĞACIN KATLEDİLMESİNE MÜSAADE EDEN ANLAYIŞTIR AKP ZİHNİYETİ"

Bugün Gazi Meclis'imize kuzu postuna bürünmüş kurtların hazırladığı bir kanun teklifini getirdiniz. Bu kurtlar öyle aç ki doğayı katletmeye yemin etmişçesine çalışıyorlar. Çok değil, çok yakın zamanda şöyle geçmişe bakalım, dönelim Balıkesir'in, Çanakkale'nin ve tüm Türkiye'nin nefes kaynağı olan Kaz Dağları'na bakalım. 2019 yılında Kaz Dağları'na neler yaptınız, hatırlayın. Hatırlatmak istiyorum, unutmuşsunuzdur çünkü gözünüz o kadar dönmüş ki o dönemde verdiğiniz izinlerle Kaz Dağları'nda 195 bin ağacın katledilmesine müsaade eden anlayıştır AKP zihniyeti. Ekosistemi yok ettiniz, doğayı talan ettiniz; doymadınız, doymuyorsunuz. Bununla ilgili birçok dava açtık. Alamos Gold'a, Cengiz Holding'e burayı teslim etmemek için Danıştay'dan, idare mahkemesinden durdurma kararları, iptal kararları çıkardık; mücadele ettik hukuk çerçevesinde ama siz bu hukuk çerçevesini de bozarak hukuksuz, kanunsuz, millî anlayıştan uzak bir zihniyeti iktidarınızda yaşatmaya çalışıyorsunuz. Kaz Dağları'nın katliamının sorumlusu AKP iktidarının ta kendisidir.

"KUZEY OTOBANINDA 3 MİLYON 700 BİN AĞACI KATLETTİNİZ"

Siz bu alanlara ruhsat veren, göz yuman, talana müsaade eden anlayışın temsilcilerisiniz. Amma velakin buradaki yaptıklarınızı halkımız görüyor. Sadece Kaz Dağları'nda mı? Artvin'de, Cerattepe'de 'mega proje' adı altında 3'üncü havaalanında yaptığınız katliamla 8 milyon ağacı katlettiniz. Kuzey otobanında 3 milyon 700 bin ağacı katlettiniz. Akbelen'de 65 bin ağacı kestiniz; doymadınız, doymuyorsunuz, bıkmadınız, bırakmıyorsunuz şu doğanın yakasını. Siz ağaç katili bir iktidarsınız. Niye böyle diyorum? Önce teşekkür edeyim, çok güzel işler yaptınız. Her yıl 1 milyon ağaç dikiyorsunuz, tebrik ederim ama bir şeyi de söyleyeyim: O 1 milyon ağaç diktiğiniz her yıl 14 milyon ağacı da katlediyorsunuz; yazıklar olsun size. 1 ağaç dikip 14 ağaç katlederek göz boyuyorsunuz aklınızca. Milletin aklıyla alay ediyorsunuz ama sizin bu rant sevdanız bitmedi, bitmiyor. Ormanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, su kaynaklarımızı birer birer sermayeye açan bir anlayış şimdi de gözünü millî parklarımıza dikmiş durumda. Gözünüzü toprak doyursun diyeceğim ama toprak da doyurmuyor sizin gözünüzü, bu rant hırsınızı. Ne yazık ki durduramıyoruz, durduramayacağız ama sizi sandıkta durdurmak için gün sayıyoruz.

"MİLLİ PARKLARI RANTA HİZMET EDECEK, SERMAYEYE TESLİM EDİLECEK BİR GELİR KAPISI OLARAK GÖRÜYORSUNUZ"

Bugün Gazi Meclis'e Milli Parklar Kanunu Teklifi geldi, doğayı koruma adı altında doğayı ticarileştiren, milletin ortak mirasını sermayeye devretmeye çalışan, Türkiye'nin en değerli doğal varlıklarını ranta teslim etmek için hazırlanan bir kanun teklifi. Bu ilk değil, 17 defa değiştirdiniz. Ne için? Yine, kimin arazisini peşkeş çekiyorsunuz? Kimin ruhsatına müsaade etmeye çalışıyorsunuz? Kime engel oldu mahkemeler ki bu kanun değişikliğiyle beraber onların haklarını sağlıyorsunuz? Ama milletin, vatandaşın hakkından bihabersiniz. Niye böyle diyorum? Anlayışınız sadece bu Milli Parklar Kanunu'yla değil ki Maden Kanunu'nu 98 kez değiştirdiniz; Kamu İhale Kanunu'nu 87; Çevre Kanunu'nu 48; İmar Kanunu'nu 47; Zeytincilik Kanunu'nu da 10 kez Meclise getirdiniz. Tek derdiniz var, 24 yıldan beri doğayı talan etmek, rantına çökmek. Siz milli parkları koruyacak bir miras olarak değil, ranta hizmet edecek, sermayeye teslim edilecek bir gelir kapısı olarak görüyorsunuz. Neymiş bu kanunla millî parklar korunacakmış, 49 yıllığına tahsis edilecekmiş. Evet, 49 yıllığına tahsis demek bu mülkiyetlerin devri demektir. Siz millî parkların içerisine otel, turizm tesisleri, ticari işletmeler yapacaksınız, doğal alanları betona, rant çıkarına heba edeceksiniz. Koruma değil, bu açıkça doğayı sermayeye teslim etme kanunudur. Doğayı sat, parayı kap, kasaya at; aklınız, fikriniz parada ama bu kaynakları ne yazık ki vatandaşımıza harcamıyorsunuz. Vatandaşın emekli ikramiyesi için bin lirayı çok görüyorsunuz ama talan etmeye geldi mi burada eller hızlıca kalkıyor, telaş içinde kanunlar Meclis'ten geçiyor, yeter ki birilerine peşkeş çekecek bir alan yaratın. Doğayı Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü rantın merkezi haline getiririz. Bu kurum, denetlemekle yükümlü olan bir kurum olmasına rağmen rantın merkezi haline geldi. Yazıklar olsun size. Ne yazık ki doğamızı, çevremizi talan etmekten başka bir derdiniz kalmadı. Milli parklar şirketlerin değildir. Millî parklar iktidarın rant kapısı değildir, milli parklar milletimizindir."