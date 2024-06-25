CHP'li Sarıbal'dan Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara ilişkin: "DEDAŞ'ı bu kadar ön yargı ile korumak niye?"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı meydana geldiğini ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

CHP heyeti olarak yangının etkilediği yerlerde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Sarıbal, sadece bir köyde bine yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu gördüğünü aktardı.

Yangının ortaya çıkmasına ilişkin farklı tartışmaların yapıldığını dile getiren Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anız meselesidir gidiyor. Meselenin sadece anız yakmaya getirilmesinin anlamı ne olabilir? Çok net ve açık. Oraya gidip yerinde yaptığımız tespit, bu yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını açık bir şekilde ortaya koydu. Başka kanıtlar da vardı. Uzun yıllardır bakım görmemiş elektrik hatları. Yangının çıktığı o direğin dibine kadar gittim. Elimizde belgeler var. Yüzde yüz elektrik iletim hatlarından. Gelen raporlara göre de elektrik direklerinden kaynaklanmış. Bu raporun daha da genişletilmesi daha da büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Şu anda ilk izlenimler olarak aldığımız rapor 'elektriktendir' diyor. Bu DEDAŞ'ı bu kadar ön yargı ile korumak niye? Şu anda hala bölgede 7-8 saat elektrik kesintisi var. Evlerde hasta insanlar var. Solunum cihazına bağlı. Günümüz çağında enerji, elektrik bir insanlık hakkıdır. Kaç tane anız yangını başka alanları yakmıştır ve bu kadar büyük mala ve cana neden olmuştur?"