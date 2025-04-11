CHP'li Sarıbal: Jandarma, astım krizi geçiren tutuklu öğrenciye kötü muamelede bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan bir öğrencinin astım krizi geçirdiğini, hastaneye sevki sırasında ve hastanede sözlü taciz ile psikolojik şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

CHP'li Sarıbal, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan 13 gençle görüştü.

Görüşme sonrası konuşan Sarıbal, astım krizi geçiren bir öğrencinin hastaneye sevki sırasında ambulans içinde ve hastanede sözlü tacize ve psikolojik şiddete maruz kaldığını aktardı. Sarıbal, "Çocuklarımıza bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz” diyerek Bursa Garnizon Komutanlığı’nı göreve çağırdı.

Gençlerin haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade eden Sarıbal, "Bu hukuki değil, siyasi bir karardır" dedi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan hakimin tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığını söyleyen Sarıbal, "Açıkça üstünlerin hukukuna göre hareket ediliyor. Bu çocukların özgürlüğünü kısıtlayan anlayışı kabul etmiyoruz. Öğrencilerin sınavlara hazırlandığı, hayatlarını kurmaya çalıştığı bir dönemde bu tutukluluk kabul edilemez. Bu karar, adaletin değil, baskının ürünüdür" diye konuştu.

Sarıbal, gençlerin tutukluluk halinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirterek nöbetçi ağır ceza mahkemesine de çağrıda bulundu.

BURSA GARNİZON KOMUTANLIĞI’NA SESLENDİ

Milletvekili Sarıbal, astım krizi geçiren bir gencin hastaneye sevki sırasında ambulans içinde sözlü tacize ve psikolojik şiddete maruz kaldığını aktardı.

"Ambulansa giren bir asker, kriz geçiren çocuğa sözlü hakaretlerde bulunmuş, tehdit etmiş. ‘Hele bir sonuçlar çıksın, sana ne yapacağımı göreceksin’ diyen bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz. Bu gençler bizim evlatlarımız. Kimse onları korkutamaz. Bu tavır, ne ahlaka ne de devlete yakışır" diyerek olayın araştırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için Bursa Garnizon Komutanlığı’nı göreve çağırdı.