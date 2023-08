CHP'li Sarıgül'den tutuklu gazeteciler Yanardağ ve Pehlivan'a ziyaret

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Barış Pehlivan ile TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

Sarıgül bugün tutuklu bulunan gazeteciler Yanardağ ve Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"MERDAN YANARDAĞ'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Sarıgül, Merdan Yanardağ'ı uzun yıllardır çok iyi tanıdığını ve Yanardağ'ın vatanına bağlı olduğu söyledi. Sarıgül, " Kişilik olarak düşünce olarak Merdan Yanardağ’dan terörist çıkmaz. Terörü de övmez. Merdan Yanardağ’ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız." dedi.

"Her iki gazeteci de Can Atalay da haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar "

Barış Pehlivan'ın cezaevinde kalmasının halk ihlali olduğunu söyleyen Sarıgül, " Halkın oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay’ın cezaevinde olmasının izahı yoktur. Her iki gazeteci de Can Atalay da haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar. Bu hukuk dışı tutumlar iktidara da ülkeye de hayır getirmez. AKP, bugün geldiği noktayı demokrasinin kurum ve kurallarına borçludur." ifadelerini kullandı.

"OLMALARI GEREKEN YER CEZAEVİ DEĞİL"

Sarıgül şöyle devam etti:

"Onların da demokrasinin kurum ve kurallarına uymaları lazım. CHP olarak bu ve buna benzer tutum ve hukuksuzlukları yakından takip ediyoruz. CHP, hak arayanların, hakkını arayanların yanındadır.

Genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, herkesin hakkını hukukunu koruyan bir adalet savaşçısıdır o da süreci yakından takip ediyor. Onlara Sayın Genel Başkanımın selamlarını götürdüm. Her iki gazeteciyi de dirençli ve kararlı gördüm. Güçlü ve azimliler. Ama olmaları gereken yer cezaevi değildir. Ailelerinin yanıdır. Mesleklerini yapmaları lazım."