CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma kaldırıldı

Kanser tedavisi gören CHP’li Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rahatsızlığının artması üzerine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Durbay'ın hastanedeki tedavisi sırasında kan değerlerinde düşüş görüldü. Bunun üzerine doktorlar da önlem olarak kan takviyesi yapılmasını uygun buldu.

KAN TAKVİYESİ

Durbay'ın kan takviyesinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının normal bir uygulama olduğu ifade edildi.

Durbay geçen yıl "2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde Doçent Doktor Tayfun Biçkin tarafından yapılan bir operasyon geçerdim. 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda Kolon kanseri olduğumu öğrendim” ifadeleriyle kanser olduğunu duyurmuştu.

DUTLULU'DAN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Besim Dutlulu, Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim.

O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum.

En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek.