CHP'li Şenol Aslanoğlu'ndan ev hapsinin kaldırılması sonrası ilk mesaj: Yola tekrar koyulma zamanı

Ev hapsi kararı kaldırılan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kente yeniden özgürce adım attığı ilk gününü anlatarak bir paylaşım yaptı.

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hey özgürlük… 5,5 aydır bugünü bekledim. Bugün tahliye sonrası ilk günümdü. Kemeraltı’nda özgürce yürüyeceğim günü aylarca hayal etmiştim. Kemeraltı; çocukluğumda babamın elini tutarak gezdiğim, gençliğimde İzmir Atatürk Liselilerle lise çıkışı turladığım, sonrasında ise eşimin ve çocuklarımın elini tutarak sokaklarını arşınladığım yer… 'Çıktığım ilk gün bizim lokantada yemek yiyeceğim.' demiştim. Bu güzel şehri bir kez daha hissetmek, sokaklarında yeniden özgürce yürümek harika. Özlemişim! Ben, sevgilim ve yoldaşlar… Yürüyeceğiz bulvarda. Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın çoşkusuyla... Yürüyeceğiz çoğala çoğala… Ve mutlaka biz kazanacağız! Şimdi yola tekrar koyulma zamanı! Nerede kalmıştık?"

Asloğlu, paylaşımında şu fotoğrafı kullandı: