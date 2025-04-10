CHP'li Sevda Erdan Kılıç, İzmir Barosu'nun işkence raporunu Meclis'e taşıdı

İzmir Barosu, İBB'ye yönelik gözaltıları protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Menemen Cezaevi’ne 9 yurttaşa yönelik kötü muameleyi tespit etti.

CHP’li Kılıç, İzmir Barosu’nun yaptığı tespitler üzerine Menemen T Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi.

Kılıç’ın verdiği araştırma önergesine göre, tutuklular, kendilerini ziyaret eden İzmir Barosu avukatlarına, cezaevinde her koğuşta 3’er kişi olarak bulunmalarına rağmen 30-40 civarı infaz koruma memuru tarafından ayakta ve dışarıda sayıma zorlandıklarını ifade ettiler.

Tutuklular, kollarından sürüklenerek havalandırmaya çıkarıldıklarını, havalandırmada aynı infaz koruma memurlarınca boğazlarının sıkıldığını, darp edilerek duvara vurulma şeklinde fiziki şiddete maruz kaldıklarını belirttiler.

Kendilerine hakaret edildiğini belirten tutuklulardan biri ayrıca sakallarını yolunduğunu, diğeri ise gözüne parmak sokulduğunu iddia etti. Tutuklular yaşadıklarını cezaevi müdürü ve doktoruna da anlattıklarını ancak şikayetlerine kayıtsız kalındığını belirtti. Tutuklu gençler, yaşadıklarını anlatmaları halinde de tehdit edildiklerini belirtirken, 16 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalındığını, yerde uyumak zorunda kaldıklarını söylediler.

"YAŞANANLAR KORKU FİLMİ GİBİ"

Tutukluların iddialarının araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi veren Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öyle günlerden geçiyoruz ki... Ne yapsak, ne desek içimiz soğumuyor. Bir ülke düşünün: Anayasal haklarını kullanan gençler önce hapsediliyor, sonra bu yetmezmiş gibi işkenceye, kötü muameleye ve hakarete uğruyor. İzmir Barosu temsilcileri gördü ve belgeledi: Menemen T Tipi Cezaevi'nde yaşananlar, bir hukuk devletinde değil, ancak bir korku filminde görebileceğimiz türden.

"HAKARETE UĞRADILAR, BOĞAZLARI SIKILDI"

30-40 infaz koruma memuru, üç gencin kaldığı koğuşlara dalıyor. ‘Teröristleri burada barındırmayacağız’ diye haykırarak boğazlarını sıkıyor! Gözlerine parmak sokuyor! Küfür ediyor! Duvardan duvara vuruyorlar! Gençlerin boyunlarında parmak izleri, vücutlarında morluklar, yolunmuş sakallar, acıyan eklemler, hareket edemeyecek halde kıvrılmış kollar...

"SUÇ İŞLENİYOR"

Bu kötü muameleyi yapan ve şahit olan herkes, Türk Ceza Kanunu 94. maddeye göre işkence suçunu, Türk Ceza Kanunu 106. Maddeye göre tehdit suçunu, Türk Ceza Kanunu 125. Maddeye göre hakaret suçunu, Türk Ceza Kanunu 256. Maddeye göre zor kullanma yetkisinin aşılması suçunu, Türk Ceza Kanunu 257. Maddeye göre görevi kötüye kullanma suçunu, Türk Ceza Kanunu 278 ve 279. Maddelerine göre suçu bildirmeme suçunu işlemektedir.

"SESSİZ KALAN ZULME ORTAK OLUR"

Tüm Milletvekillerine sesleniyor başınızı kumdan çıkarın ve siz de anayasal haklarını kullandıkları için işkence gören bu çocukların yanında olun! Bu sessizliğiniz, bu zulme ortaklıktır.

Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar, sadece düşüncelerini ifade ettikleri için bu muameleyi görüyorlar. İşkence görenler sadece o öğrenciler değil, onlarla birlikte Anayasamız, hukuk devleti ilkemiz, vicdanımız da işkence görüyor.

Bu öğrencilerin davasını kendi davamız olarak görüyoruz. Ta ki: İşkenceciler cezalandırılana, sorumlular görevden alınana ve Anayasal haklar güvence altına alınana kadar.”