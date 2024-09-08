CHP'li Şevkin'den okul servislerinde 30 kilometre kuralına tepki

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, lise okul servislerine 30 kilometre kuralının getirilmesini eleştirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi Türkiye’de ağırladıktan sonra yüzlerce araçlık konvoyla uğurladığını belirterek, tasarruf tedbirlerinin sadece halk için uygulandığını ifade eden Şevkin, şunları kaydetti:

"Mahallesi ile okulu arasında 30 kilometre mesafeyi aşan çocuklarımızın servisleri iptal ediliyor. Adana’nın Kozan ilçesindeki bir çok mahalledeki çocuğumuz ilçe merkezindeki liselere bu nedenle gidemiyor. Ayrıca bu çocuklar ilçe merkezindeki yurtlara ücreti karşılığında yerleştirilmek isteniyor. Bu da yetmiyor; yurtla-okul arasındaki mesafe için servis parası da isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nı derhal açıklama yapmaya çağırıyoruz. Bu akıl almaz uygulama acilen sona erdirilmelidir.

"‘İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ’ DİYENLER HAR VURUP HARMAN SAVURMAYA DEVAM EDİYOR"

Tasarruf tedbirleri yine gariban halkımızın üzerine karabasan gibi çöküyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenler har vurup harman savurmaya devam ederken Adana’nın Kozan ilçesinde olduğu gibi yüzlerce çocuk servislerin iptal edilmesi nedeniyle okula gidemiyor.

Ülke genelinde 20 bin okul kapalı. Son dönemdeki sorunlar nedeniyle özellikle kız çocuklarımız okuldan uzaklaştı. Kamuda 117 bin aracı şuursuzca kullananlar Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı, Boztahtata, Şerefli, Kuyubeli, Minnetli ve Karahamzalı mahallelerinin lise servislerini; okul ile mahalle arasındaki mesafe 30 kilometreyi aştığı için iptal ediyor. Buradaki öğrencilerin okullarına gidebilmeleri Kozan ilçesindeki yurtlara yerleştirilme şartına bağlanıyor. Ayrıca yurtlara yerleştirilen öğrencilerden yurt parası ve yurtla okul arası servis parası da isteniyor. Öğrenci velilerinin bir çoğu çocuklarını yurda göndermek istemiyor. Lise çağındaki öğrenciler hangi yurtlara ne amaçla yerleştirilmeye çalışılıyor? Zaten kıt kanaat geçinen vatandaşlarımız hem çocuklarına hasret yaşayacak, çocuklarının yurtlarda nasıl bir cenderenin içerisine sokulacağının endişesini taşıyacak, hem de ekonomik olarak daha çok mağdur olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerden gelen ve bizim de kamuoyuna sunduğumuz bu saçmalıkları sona erdirmek zorundadır.

"AİLELERİN HAKLI İSYANININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kapatılan tüm köy okulları yeniden açılmalıdır. Kız çocuklarının okula erişimi sağlanmalıdır. Servis iptali saçmalığı derhal sona erdirilmelidir. Çocuklarımız ne olduğu belli olmayan yurtlara emanet edilmemelidir. Ailelerin haklı isyanının takipçisi olacağız."