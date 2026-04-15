CHP'li Şevkin: İstifa etmesi gereken, tarihin en başarısız Milli Eğitim Bakanı neyle uğraşıyor?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Kahramanmaraş'taki ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. TBMM Genel Kurulunda söz alan Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Şevkin konuşmasında şunları söyledi:

"İki gündür Türkiye'de infial yaratan olaylarla karşı karşıyayız. Ülke dün Urfa'da, bugün Maraş'ta gencecik çocukların yaralandığı ve öldüğü silahlı saldırılarla sarsılıyor. Bu durumda istifa etmesi gereken, tarihin en başarısız Millî Eğitim Bakanı neyle uğraşıyor?

Liyakatten yoksun bir eğitim sistemi öğrencileri, aileleri çıkmaza sürüklemeye devam ediyor. Pozitif bilimin, sorgulamanın yok edildiği, sosyoloji ve felsefe derslerinin okullardan kaldırıldığı, eğitimin gericileştiği ve ticarileştiği bir ortamı yaşıyoruz. Öğrenciler, hurafelerin ve ezber sisteminin dayatıldığı bir ortamda eğitim görüyorlar.

Sayın İktidar milletvekilleri, sayın bakanlar; siz kim için varsınız? Bu ülke gerçeklerini görmezden gelen, her yerde oluşturulan şiddet sarmalında gün geçmiyor ki bir cinayet, bir saldırı, bir akran zorbalığı olmasın. Gençlerin uyuşturucu, silahlanma ve ekonomik açmazlar altında suça sürüklenmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Bir an önce önlem alın diyoruz."