CHP'li Sibel Suiçmez: Ya işçinin hakkını verin ya da çekin gidin!

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nde ücretlerini alamadıkları için iş bırakan işçilere destek verdi.

Araklı ve Arsin ilçelerini etkisi altına alan kötü koku ve atık suların yarattığı çevre kirliliği ile gündemden düşmeyen katı atık tesisinde bu kez de işçilerin ücret krizi patlak verdi. Ücretlerini aylardır düzenli alamayan ve zor şartlarda çalışan işçiler, dün sabah 06.00 itibarıyla iş bırakma eylemi başlattı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de işçilere destek amacıyla tesis önüne gitti. Suiçmez burada işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Suiçmez, işçilerin evine ekmek götüremez hale geldiğini belirterek yetkililere “Beceremiyorsanız kapatın” diye seslendi.

"BUGÜN ARTIK BIÇAK KEMİKTE"

Suiçmez, birkaç gün önce partisinin ilçe başkanının tesisteki arıtmanın çalışmadığını ve buradaki zararlı suyun başka ilçelere döküldüğünü görüntülü olarak "ispatladığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bugün başka bir yönüyle buradayız. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altında çalışan, emeğinin hakkını bugüne kadar alamayan işçiler maalesef maaşlarını yine alamamış durumdalar. Dolayısıyla burada işlerini bırakmış, maaşlarının ödenmesini bekliyorlar. Bizler biliyoruz ki Araklı ve Arsin ilçelerinde kokudan durmak mümkün değil. Zaman zaman suları içmek mümkün değil. Zaman zaman atılan bu atık suları nedeniyle balıklar ölmekte ama o şartlar altında bu koşullarda işçilerimiz burada çalışmakta. Şimdi burası bir iş yeri. Emeklerinin karşılığını almak onların hakkı ama iş güvenliğine, iş sağlığına aykırı bir şekilde çalışmalarının yanında şimdi de eve ekmek bile götüremez durumdalar. Olacak iş değil. Herkes aklını başına toplasın. Senelerden beri Araklı halkı, devamında da Arsin'in bir bölümü bu çöp tesisinin kendilerine vaat edildiği gibi yapılmadığını, burada gerekli işlemlerin yapılmadığını, bu nedenle de sağlıksız bir ortamda hayatlarını sürmek zorunda kaldıklarını, dolayısıyla ya bu çöp tesisinin yasalara, yönetmeliklere uygun şekilde çalıştırılmasını ama bundan da öte kapatılmasını talep ediyorlar. Ancak maalesef bugüne kadar sadece vaatlerle karşılaşıldı. Araklı Belediye Başkanı daha önce yapılan bir eylemde buraya geldi, söz verdi. 'Problemi çözeceğim' dedi, süre istedi. Sizler de ona bu süreyi verdiniz. Sonra bir kez daha süre istedi. Siz yine süreyi verdiniz. Ama aralık ayına geldik. Belli ki bu çöp tesisinin yasalara, yönetmeliklere uygun bir şekilde çalışmasını sağlayacak hiçbir adım atılmadığı gibi aylardan beri devam eden işçilerin maaşlarını geç ödeme sanki olağan hale getirilmiş, ödenmemeye başlanmış. İşçilerimiz boynu bükük, bu zor şartlar altında çalışmaya devam etmiş. Dolayısıyla bugün artık bıçak kemikte."

"BECEREMİYORSANIZ KAPATIN"

Suiçmez, işçilerin haklarının ödenmesini istediklerini vurgulayarak, "Tamamen hukuki, tamamen hukuka uygun bir talepleri var. O nedenle bizler de işçilerimizle birlikte buradayız. Burada yetkililere sesleniyoruz. Herkes işini yapsın. İşçiler işini yapıyor. İşini işini yapmayan şirket yetkilileri, işini yapmayan bu birliğin yöneticileri, işini yapmayanlar yetkililer. O yüzden biz buradan şirket yetkilisine, temsilcisine, birlik yetkilisine, temsilcisine, sayın kaymakama, sayın valiliğimize tekrar sesleniyoruz. İşçilerin talebi haklıdır. Araklı halkı, Trabzon halkı işçilerle beraberdir. O nedenle bir an evvel gecikmeksizin yarın sabah ücretleri derhal yatırılmalı. Bu şirketin çalışması yasalara uygun bir şekilde yapılmalı. Beceremiyorsanız çekin gidin. Beceremiyorsanız kapatın" diye konuştu.

İşçilerin çocuklarına harçlık veremediklerini söyleyen Suiçmez, "Buzdolaplarını gösterdi bir arkadaş az önce bana. Peynir yok, zeytin yok, yiyecek yok. İki tabak bir şey koymuş oraya. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan sağlıklı bir çalışma ortamı çıkabilir mi? Dolayısıyla buradayız, bekliyoruz. Tamamıyla gerçeğe uygun bir şekilde bize söz vermeleri gerekiyor. Sabahleyin paralarını hemen yatırmaları gerekiyor. Biz işçilerle birlikte, Araklı ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız, sivil toplum örgütlerimiz, İYİ Parti ilçe başkanımız, diğer muhtarlarımızla birlikte buradayız. Eminim burada biraz sonra artarak da vatandaşlarımızın katılımıyla daha da büyüyecektir bu kalabalık ve sesimizi ilgililer duyacaktır. Süreci takip ediyoruz” dedi.