CHP'li Sibel Suiçmez’den gözaltılara sert tepki: Bu oyunu bırakın

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, eylemlere katılan öğrencilerin gözaltına alınmasına ve yüzlerinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu oyunu bırakın, barışçıl öğrencileri gözaltına almaktan vazgeçin" dedi.

Suiçmez, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

İstanbul Üniversitesi önünde toplanan öğrencilerin yüzlerinin zorla açtırılarak fotoğraflarının çekildiğini ve öğrencilere, "Bu şekilde yaparsanız sizi bırakacağız" denildiğini belirten Suiçmez, çok sayıda kişinin ev baskınları ile gözaltına alındığını ifade etti.

"Devlet ya da kolluk güçleri, vatandaşına ya da öğrencilerine tuzak kurar mı?" diye soran Suiçmez, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'na seslenerek "Bu oyunu bırakın! Tamamen barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanan öğrencileri gözaltına almaktan vazgeçin" dedi.

Suiçmez, ayrıca tüm avukatlara da çağrıda bulunarak, gözaltına alınan öğrencilerin yanında olmalarını ve onlara hukuki destek sağlamalarını istedi.