CHP'li Süllü: Domates ve domates ürünlerinde kriz kapıda

Eskişehir Mihalgazi’de seraları ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, iktidarın politikasıyla çiftçi, ürününü maliyetinin altında satmaya mecbur bırakılırken, tüketicilere ürünlerin almakta zorlandığı fiyatlarla ulaştığını dile getirdi.

Yıllardır zor durumdaki üretici için, bu yıl tablonun daha ağırlaştığını belirten Süllü, iktidarın tutarsız politikalarıyla Türkiye’nin dört bir yanında iktidara seslerini duyurmaya çalışan çiftçilerle birlikte, Eskişehir’deki domates üreticileri için de bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Gizem Örnek'in haberine göre; ilçedeki seraların çoğunun boş olduğunu ya da ürünlerin toplanmadığını gördüklerini belirten Süllü, en ucuz domatesin kilosunun 25, 35 lira olduğunu, marketlerde, manavda kilosunun 60, 70 liralara çıktığını, domates krizi ile kışın salça fiyatlarının da iyice artacağını ifade ederek, üreticinin zarar etmesinin tüketiciye de yansımasına değindi.

Süllü, tutarlı bir tarım politikası olmamasının, üreticiye de tüketiciye de maliyetinin ağır olduğunu vurguladı.