CHP'li Sümer'den mısır ithalatında tarife kontenjanına tepki: "Çiftçiye destek yok, ithalatçıya sıfır vergi"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 31 Temmuz 2025’e kadar 500 bin ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithal edilmesine tepki gösterdi. Sümer, "Türk çiftçisinin alın teri hiçe sayılıyor, yabancı çiftçiye kazandırılıyor" diyerek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

"ÇİFTÇİYE DESTEK YOK, İTHALATÇIYA SIFIR VERGİ"

CHP'li Sümer, "Son bir yılda toplam 3,5 milyon ton mısır ithalatına izin verdiniz. Kime sordunuz? Türk çiftçisine mi? Her fırsatta yerli ve milli söylemiyle övünen iktidar, sıra çiftçiye geldiğinde ithalat lobilerine teslim oluyor. Çiftçiye bir kuruş destek yok ama ithalatçıya sıfır gümrük vergisiyle yol veriliyor" ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLAR ÜRETMEYE MÜSAİT, YETER Kİ ÇİFTÇİYE GÜVENİN"

"Türkiye mısır üretiminde kendine yetebilecek bir potansiyele sahip" diyen Sümer, devamında şunları kaydetti:

"Türkiye mısır üretiminde kendine yetebilecek bir potansiyele sahip. Adana başta olmak üzere Çukurova'nın bereketli toprakları mısır üretiminin merkezi konumunda. Ancak çiftçiye destek vermek yerine ithalatı tercih eden bir anlayışla bu ülke kalkınamaz. Çiftçiyi destekleyeceğinize, mazotu, gübreyi ucuzlatacağınıza, üretimi teşvik edeceğinize dışarıdan mısır getiriyorsunuz. Bu politika yerli üreticiyi bitirir.

"İTHALAT DEĞİL TARIMDA YERLİ ÜRETİM"

İktidar, ithalat politikasını derhal terk etmeli. Çiftçimizin ürettiği her ürüne sahip çıkılmalı. Gıda güvenliğimizi dışa bağımlılıkla sağlayamayız. Biz CHP olarak üretenden yana bir tarım politikasının hayata geçirilmesini savunuyoruz. Bu ülkenin çiftçisi sahipsiz değildir, biz varız!"