CHP'li Tahtasız'dan "adrese teslim" ihale tepkisi: "Halkın cebinden çalınan milyonlar, iktidar eliyle birilerini zenginleştirmeye devam edecek"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın son teklif günü 7 Mart 2025 olan koruyucu giyim malzemesi ihalesinin teknik şartnamesinde yer alan hususların ihalenin adrese teslim olarak düzenlendiğini söyledi.

Şartnamede yazmayan tek şeyin bu mağaza zincirinin ismi ve o mağaza zinciri ile anlaşması olup ihaleyi kazanacak olan firmanın ismi olduğu eleştirisini yönelten Tahtasız, "Yazıktır, günahtır. İnsanların gözüne soka soka devlet zarara uğratılıyor. Ve bunu ne ilk kez yapıyorlar ne de sonuncusu olacak. Halkın cebinden çalınan milyonlar iktidar eliyle birilerini zenginleştirmeye devam edecek" dedi.

Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de verdi. Tahtasız, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Maalesef yine bir AKP klasiği ile daha karşı karşıyayız. Yine bir adrese teslim ihale, yine devletin zararı, yine halkın cebinden çalınan ve yandaşlara aktarılan milyonlar. Oldukça büyük nitelikteki ihalelerle yıllardır beşli çeteyi besleyen AKP iktidarı döneminde kamu ihale kanunu 200 kez değişti. Yapılan her değişiklik bir yandaşı işaret etti, birilerinin işini kolaylaştırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı daha 2 ay önce yılın son gününde 31 Aralık’ta yapılan 21-b usulü ihale ile Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren ihalesini de adrese teslim yapmıştı. İhalenin öncesinde hangi firmalara verileceği, ihalenin hangi tutarla sonuçlanacağı belliydi ve biz bunu kamuoyuna açıkladık. Sonrasında 21-b maddesine dayanılarak davet usulü ihale yapıldı ve tam da dediğimiz gibi oldu. Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren hattı ihalesi bizim işaret ettiğimiz firmalara 80 milyar liraya verildi. Oysa bu ihale açık ihale olarak yapılsaydı yarı parasına biteceğini gayet iyi biliyoruz.

Şimdi yine aynı bakanlık ve benzer bir durumla daha karşı karşıyayız. Bunu şimdi açıklamayacağım ancak 7 Mart Cuma günü (yarın) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Koruyucu Giyim Malzemesi Alım ihalesinin kazananı şimdiden belli. Firma belli olduğu gibi ihalenin sonuçlanacağı rakam da 130 milyon TL civarı olacak. İhalenin teknik şartnamesine baktığınız zaman bu ihalenin açık ihale usulü ile yapılmasına rağmen adrese teslim bir ihale olduğu gayet net. İhalenin teknik şartnamesine öyle bir madde eklemişler ki; Türkiye’de o şartları taşıyan firma sayısı sanırım sadece 1’dir. Ne diyor şartnamede; 'Bu ihaleye; teklif edilen KGYM ürün gruplarının tamamının satıldığı mağazalar ve/veya mağaza zincirleri ve/veya mağazalar zinciri ile doğrudan ya da ayni giyim konusunda anlaşması olanlar teklif verebilirler. Bu ihaleye, Ankara İli sınırları içerisinde teklif verdiği ürün gruplarının tamamının satıldığı, iki tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az üç, Bakanlık Teşkilatının Birimlerinin bulunduğu en az 17 İl ve toplamda Türkiye genelinde en az 60 İl’de mağazası olan ve/veya mağazalar zinciri ile anlaşması olan istekliler teklif verebilir.'

Bu ihaleyi kazacak firmanın kendisinin veya anlaşmalı olduğu şirketin Ankara’da ikisi AVM’lerde olmak üzere en az üç mağazası olacak. En az 17 il ve Türkiye genelinde toplamda 60 mağazası olacak. Şartnamede yazmayan tek şey bu mağaza zincirinin ismi ve o mağaza zinciri ile anlaşması olup ihaleyi kazanacak olan firmanın ismi. Yazıktır, günahtır. İnsanların gözüne soka soka devlet zarara uğratılıyor. Ve bunu ne ilk kez yapıyorlar ne de sonuncusu olacak. Halkın cebinden çalınan milyonlar iktidar eliyle birilerini zenginleştirmeye devam edecek.Bizim bu yalan, talan ve soygun düzeni ile olan mücadelemiz ise hep devam edecek. Bu adrese teslim ihale iptal edilmelidir. Aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra iptal davaları açılacağı aşikardır."

Tahtasız'ın Bakan Uraloğlu'nun yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personellerine temin edilecek 'Koruyucu Giyim Malzemesi' ihalesinin yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu ihalenin yaklaşık maliyeti ne kadardır?

İhalenin teknik şartnamesi diğer hükümler bölümünde 9.3 nolu başlıkta yer verilen 'Bu ihaleye, Ankara İli sınırları içerisinde teklif verdiği ürün gruplarının tamamının satıldığı, iki tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az üç, Bakanlık Teşkilatının Birimlerinin bulunduğu en az 17 İl ve toplamda Türkiye genelinde en az 60 İl’de mağazası olan ve/veya mağazalar zinciri ile anlaşması olan istekliler teklif verebilir.' şartı konulmasının gerekçesi nedir? Türkiye genelinde bu şartı taşıyan firma sayısı kaçtır? Özel belirlenen şartname ile ihalenin önceden belirlenen bir şirkete verileceği açıkça görülmektedir. Bahse konu ihale ile devlet zarara uğratılacakken Bakanlığın adrese teslim ihale ile sağlayacağı 'menfaatler' nelerdir?

Hazırlanan şartname ile şaibe görüntüsü veren bu ihalenin iptal edilmesi söz konusu mudur? Bahse konu ihale ile bakanlık personelinin kaç yıllık ihtiyacı giderilmiş olacak ve ihale kaç yıllığına yapılacaktır?''