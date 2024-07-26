CHP'li Tan'dan "Somali tezkeresi" tepkisi: "Bu aymazlığın karşısında en sert şekilde mücadele edeceğiz"

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TSK personelinin 2 yıl süreyle Somali'de görevlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "TBMM Genel Kurulu gündemine gelen en sakıncalı tezkerelerden biri" diyen Tan, Somali tezkeresine destek vermeyeceklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali'de 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin TBMM'ye gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine destek vermeyeceklerini söyledi.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK unsurlarının, Somali'nin tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Başkanlığı'na gönderildiğini anımsattı.

Söz konusu anlaşmanın, "TBMM Genel Kurulu gündemine gelen en sakıncalı tezkerelerden biri" olduğunu söyleyen Tan, şunları kaydetti:

"Biz aylardır bu anlaşmanın TBMM Dışişleri Komisyonuna sevkini beklerken bir anda karşımızda bir Cumhurbaşkanlığını tezkeresi bulduk. Bu tezkere kabul edildiği takdirde Türk Deniz Kuvvetleri, adeta bir ateş çemberi konumundaki Somali'de görevlendirilecek. Terörün pençesinde bir iç savaş yaşayan, Etiyopya ile arası gergin olan, kara sularında yoğun korsanlık faaliyetleri cereyan eden ve bir başka çatışma bölgesi Yemen ile burun buruna olan Somali'de Mehmetçiğimizin can güvenliği sorumsuzca tehlikeye atılmaktadır."

Somali'nin karasal büyüklüğünün Türkiye'ye yakın olduğunu, tüm deniz kuvvetleri unsurlarının konuşlandırılması halinde bile Somali kara sularının korunmasının çok güç olduğunu dile getiren Tan, parti olarak Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" sözü istikametinde bugüne kadar TSK'nin uluslararası arenada birçok barışçıl göreve katılmasına destek verdiklerini ancak Somali tezkeresinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Tan, "Saf emperyalist amaçlarla Somali'den ekonomik çıkarları olan birtakım kişi ya da yabancı ülkelerin emelleri uğruna askerlerimizin sonu belirsiz bir maceraya sürüklendiklerini izliyoruz. Ordumuzun asli görevi vatan savunmasıdır. CHP olarak bu aymazlığın karşısında en sert şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.