CHP'li Tanal: CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın taşınmasına ilişkin dilekçe İstanbul Valiliği tarafından bekletiliyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığının adres değişikliğine ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini ifade etti.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanlığımızın taşınmasına ilişkin dilekçemiz İstanbul Valiliği tarafından reddedilmemiştir ancak bekletilmektedir. Valiliğin böyle bir yetkisi yoktur. Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur."