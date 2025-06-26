CHP'li Tanal: Halkın seçtiğini yok saymak, sizi partili değil; sarayın aparatı yapar

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 30 Haziran'da görülecek kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olağan Kongre'de Divan Başkan Vekili olarak görev yapan Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağan Kurultayı’nı bir Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal ettirmek istemek, yalnızca hukuka değil, halkın iradesine, seçim hukukuna ve demokrasinin bütün kurallarına açıkça meydan okumaktır!" tepkisini gösterdi.

Tanal, şöyle devam etti: "Bugün görevde olan tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz; Genel Başkanımız, Parti Meclisimiz ve MYK’mız tarafından yetkiyle, usulüne uygun şekilde aday gösterilmiş, halkın oyuyla seçilmiştir. Şimdi dönüp bu kurulları yok saymak ne demektir? Bu; O adaylıkları geçersiz saymaktır, O seçimleri tartışmaya açmaktır, Halkın iradesiyle göreve gelmiş seçilmişleri hukuksuz ilan etmektir!"

"ZİNCİRLEME ETKİ YARATACAK"

"Eğer kurultayın iptali yönünde bir karar alınırsa; bu karar, sadece partiyi değil, Türkiye’deki yerel demokrasiyi çökerten bir zincirleme etki yaratacaktır" diyen Tanal, "Tüm adaylıklar tartışmalı hale gelir. Belediye başkanlarımızın meşruiyeti sorgulanır. Partinin tüm kurulları yok sayılır. Türkiye’de seçim hukukuna güven kalmaz!" ifadelerini kullandı.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Tanal, şunları söyledi: "Açık ve net ifade ediyorum: Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi, Anayasa’nın 79. maddesi ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’un 112. maddesi uyarınca; siyasi partilerin iç seçimleri sadece seçim kurullarının denetiminde yürütülür. Asliye hukuk mahkemelerinin bu sürece müdahalesi hukuken mümkün değildir."

"KUMPASLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Seçim hukukunda geri vites yoktur" diyen Tanal, "Kurultay iptali gibi bir karar, hem siyasi hem hukuki açıdan yok hükmündedir! CHP’yi mahkeme salonlarında yıpratmaya çalışanlar, AKP’nin yıllardır yapamadığını içeriden yapmaya çalışanlardır!" ifadelerini kullandı.

"Bu kumpaslara geçit vermeyeceğiz" vurgusunu yapan Tanal, "Bu parti mahkeme salonlarında değil, savaş meydanlarında kuruldu ve yine halkla yoluna devam edecektir! Cumhuriyet Halk Partisi’ni içeriden çökertmeye çalışan herkes bilsin: Halkın seçtiğini yok saymak, sizi partili değil; sarayın aparatı yapar. Halkın iradesini savunmak, bu partiyi savunmaktır! Ve biz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!" dedi.