CHP'li Tanal, Instagram'a erişim engeli kararı için yürütmenin durdurulması istemiyle davası açtı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesi hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından BTK kararını mahkemeye taşıdı.

Kararın Anayasa'nın 2, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğunu belirten Tanal, kararın somut gerekçelere dayanmadığını ve keyfi bir karar olduğunu ifade etti.

Tanal, "Bu subjektif karar hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle davası açtık" dedi.