CHP'li Tanal: “Kanal İstanbul’da ısrar, ölüm demektir”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha da ağırlaştığına dikkati çekti.

Tanal, ''Aşırı yağışlar, dolu, orman yangınları, kuraklık… İklim krizi artık istisnai bir durum değil, hayatın gerçeği haline geldi. Bu tablo, doğayla uyumlu bir yaşam ve üretim biçimine geçmenin zorunluluğunu ortaya koyuyor” dedi.

İklim kriziyle mücadelede bireysel önlemlerin yetersiz kaldığını, küresel ölçekte ortak bir dayanışma gerektiğini vurgulayan Tanal, şöyle devam etti:

''Bugün, ülkemizin hemen her yerindeki akarsular ve dereler, saray iktidarı tarafından HES projeleri için satıldı. Defalarca değiştirilen Maden Yasası ile yabancı ve yerli şirketlere maden arama ve işletme ruhsatı verildi. Akbelen’den Kazdağları’na; İliç’ten Cerattepe’ye hemen her yerde ekolojik tahribatın yüksek olduğu büyük bir fotoğraf ortaya çıktı. Şimdi de başta İstanbul’un doğası için büyük yıkıma neden olacak Kanal İstanbul’da ısrar ediyorlar! Bir kez daha Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesi çağrısını yapıyoruz. Bilime kulak verin; Kanal İstanbul’dan vazgeçin. Çünkü Kanal İstanbul’da ısrar, ölüm demektir. Daha önce söyledik; Kanal İstanbul’a yapılacak yatırımın bedeli tam 100 milyar dolar. Bu parayla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bitirilir; resmi kayıtlara göre sayıları 300 bini bulan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin güvencesiz çalışmasının önüne geçilir. Tarım politikaları iyileştirilir ve gıda ithalatına son verilir.

İklim krizi, sadece çevre felaketlerine neden olmuyor. Gıda krizi, sağlık sorunları, geçim problemleri gibi birçok toplumsal başlıkla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle artık çevre dostu, sürdürülebilir politikaları güçlendirmekten başka çaremiz yok.

Bugün ülkemizin dört bir yanındaki akarsular ve dereler HES projelerine kurban edildi. Ormanlar, maden sahalarına açıldı. Şimdi de Kanal İstanbul gibi bir doğa katliamında ısrar ediliyor. Bu projeye ayrılacak 100 milyar dolarlık kaynakla GAP tamamlanabilir, Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin güvencesiz çalışması sona erdirilebilir, tarım politikaları iyileştirilerek gıda ithalatına son verilebilir. Bilimsel veriler açık; Kanal İstanbul, su kaynaklarını, tarım arazilerini, ekosistemi yok edecek bir projedir.''

CHP’li Mahmut Tanal, enerji verimliliği, karbon salımının azaltılması, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve doğa dostu ulaşım modellerinin yaygınlaştırılmasının önemin işaret ederek, ''Sürdürülebilir tarım ve yaşam uygulamalarını hayata geçirmeliyiz. Bugün alacağımız önlemler, geleceğimizin teminatı olacaktır'' ifadesini kullandı.