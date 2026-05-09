CHP'li Tanrıkulu Akın Gürlek'e sordu: AYM ve AİHM kararları Meclis gündeminde

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hukuk devleti ilkesine ilişkin kaygıları TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; hukuk güvenliği, hukuki öngörülebilirlik, yargı kararlarındaki çelişkiler ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarının uygulanmamasına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, hukuk devletinin; hukuki güvenlik, öngörülebilirlik, açıklık, eşitlik ve idarenin işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarıyla bağlı olması ilkeleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Tanrıkulu, önerinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk devleti; hukuki güvenlik, öngörülebilirlik, açıklık, eşitlik ve idarenin işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarıyla bağlı olması ilkeleri üzerine kuruludur. Hukuk felsefecisi Lon L. Fuller tarafından ortaya konulan 'yasallığın iç ahlakı' yaklaşımına göre bir hukuk düzeninin meşruiyet kazanabilmesi için yasaların genel, yayımlanmış, anlaşılır, çelişkisiz, geriye yürümez, uygulanabilir, istikrarlı olması ve uygulamanın ilan edilen kurallarla uyum göstermesi gerekmektedir.

Ancak Türkiye’de son yıllarda sık değişen mevzuat düzenlemeleri, kişilere ve olaylara göre farklı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddialar, mahkeme kararlarının öngörülebilir olmaması, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin tartışmalar ile bazı soruşturma ve kovuşturmalarda hukuki güvenlik ilkesinin zedelendiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler; hukuk devletinin temel ilkeleri bakımından ciddi kaygılara yol açmaktadır.

"HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?"

Tanrıkulu, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti: