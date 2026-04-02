CHP'li Tanrıkulu'dan Akın Gürlek'e AİHM kararlarının uygulanmamasıyla ilgili soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması ile ilgili soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, hazırladığı önerge ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de hukuk devleti ilkesini zedeleyen uygulamalar her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına rağmen alt derece mahkemeleri tarafından ihlal edilmesi, yargı sisteminde ciddi bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anayasa’nın açık hükümlerine rağmen yüksek yargı kararlarının yok sayılması, yalnızca bireysel hak ihlallerine yol açmamakta; aynı zamanda hukuk düzeninin temelini oluşturan normlar hiyerarşisini de fiilen ortadan kaldırmaktadır."

Uluslararası hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı endekslerinde Türkiye’nin sürekli gerilemesine de dikkat çeken Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının kaçı süresi içinde uygulanmıştır?

2. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının alt derece mahkemeleri tarafından uygulanmaması durumunda Bakanlığınızca herhangi bir idari veya disiplin mekanizması işletilmekte midir?

3. AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasının doğurduğu yapısal sorunlara ilişkin bir eylem planı hazırlanmış mıdır?

4. Tutuklama tedbirinin istisnai olması gerekirken yaygın şekilde uygulanmasının önüne geçmek için Bakanlığınızca hangi somut adımlar atılmıştır?

5. Tutuklama kararlarında AİHM içtihatlarına uyum denetimi yapılmakta mıdır?

6. Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin ihlal kararlarının önlenmesi amacıyla bir reform planı var mıdır?

7. Alt derece mahkemelerinin AYM kararlarına uymamasının yargı hiyerarşisi açısından doğurduğu kriz nasıl değerlendirilmektedir?

8. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin uluslararası endekslerde Türkiye’nin gerilemesine karşı bir strateji geliştirilmiş midir?

9. Hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesine yönelik somut reform takvimi var mıdır?