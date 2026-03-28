CHP'li Tanrıkulu'dan Akın Gürlek'e tutuklu gazeteciler hakkında soru önergesi

Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılar ve tutuklamalar sürerken yürürlüğe girdiği günden beri pek çok suçlamaya dayanak yapılan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” TBMM gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” yasalaşma sürecinde yapılan TBMM görüşmelerinde gazetecilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceği savunulmasına rağmen başta gazeteciler olmak üzere çok sayıda isme soruşturma açıldığını hatırlatan Tanrıkulu, düzenlemenin fiilen basın ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı aracı haline geldiğini ifade etti.

Tanrıkulu, bu yasa dayanak yapılarak kaç kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve kaç kişinin tutuklandığı dahil toplam 12 soruyu Akın Gürlek'e yöneltti.

Tanrıkulu'nun verdiği önergede şu sorular yer aldı:

1. TCK 217/A maddesi kapsamında bugüne kadar: Kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır? Kaç kişi hakkında dava açılmıştır? Kaç kişi gözaltına alınmış ve kaçı tutuklanmıştır? Bu kişilerden kaçı gazeteci veya medya çalışanıdır?

2. Gazetecilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceği yönündeki TBMM tutanaklarına geçmiş beyanlara rağmen, gazeteciler hakkında bu madde kapsamında işlem yapılmasının gerekçesi nedir?

3. TCK 217/A maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalarda; Suçun tüm unsurlarının birlikte gerçekleştiğine dair somut kriterler nelerdir?

4. “Kamu barışını bozmaya elverişlilik” unsuru hangi objektif ölçütlerle değerlendirilmektedir?

5. Failin “sırf halk arasında korku ve panik yaratma saikiyle hareket ettiği” nasıl tespit edilmektedir? Bu konuda yargı mercilerine gönderilmiş herhangi bir genelge veya uygulama birliği sağlayıcı düzenleme var mıdır?

6. TCK’nın 218. maddesinde düzenlenen “basın yoluyla işlenen suçlarda hukuka uygunluk halleri” uygulamada neden dikkate alınmamaktadır? Bu konuda Bakanlığınızın bir denetim veya yönlendirme çalışması bulunmakta mıdır?

7. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararında açıkça belirtilen suç unsurlarının tamamı oluşmadan işlem tesis edildiği iddiaları hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

8. TCK 217/A kapsamında verilen tutuklama kararlarında; Tutuklama tedbirinin ölçülülük ve son çare olma ilkesi gözetilmekte midir?

9. Bu kapsamda verilen tutuklama kararlarının kaçı üst mahkemelerce kaldırılmıştır?

10. Söz konusu maddenin uygulanmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü üzerinde yarattığı etkiye ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir etki analizi var mıdır?

11. Yasa koyucunun iradesi ile uygulama arasında ortaya çıkan bu farklılığın giderilmesine yönelik bir yasal düzenleme veya uygulama değişikliği planlanmakta mıdır?

12. TCK 217/A maddesinin mevcut haliyle uygulanmasının doğurduğu sorunlar dikkate alındığında, bu maddenin: Kaldırılması veya Daha açık ve sınırlı hale getirilmesi yönünde Bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta mıdır?