CHP'li Tanrıkulu Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: "Meclis adım atmalı, süreç hızlı ilerlemeli"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP'li Tanrıkulu, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Örgütün bir an önce kongresini toplaması ve kendisiyle ilgili nihai kararı vermesi de beklentilerinden biri, bunu da arzuluyorlar ve koşullarının hazırlanması gerektiğini ifade ettiler. Bu süreci güçlendirecek eş zamanlı adımların Meclis tarafından atılması ve hızlıca ele alması gerektiğini söylüyorlar.

"PROVOKASYONLARA AÇIK HALE GELEBİLİR"

Şunu ifade ediyorlar 'Bu süreç hızlı ilerlemezse suistimallere, provokasyonlara açık hale gelebilir. Geçmişte bunun tecrübesini çok yaşadık, dolayısıyla herkesin iyi niyetle bu sürecin hızlanması ve hızla adım atılması noktasında üzerine düşen ne varsa yapması gerekir' dediler.

Meclis’in, hükümetin, Cumhurbaşkanının, muhalefet partilerinin örgütün silah bırakması ve demokratik adımların atılması için üzerlerine düşeni iyi niyetle çaba içerisinde olması gerektiğini ifade ettiler. Cezaevlerinde çok sayıda hasta tutuklu var, siyasetçi var, birçok insan var. Bunlarla ilgili düzenlemeler de beklentileri içerisinde."