CHP'li Tanrıkulu: Hiçbir siyasetçi sorumluluk üstlenmiyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eskişehir'de 10 yurttaşın hayatını kaybettiği orman yangınına ilişkin olarak, "Türkiye yanıyor. Eskişehir'de 10 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Hiç mi siyasi sorumluluk hisseden yok? Yangın olur, sorumlu yok. Mutfak yanar, sorumlu yok. Her gün bir felaketle karşı karşıyayız ama hiçbir siyasetçi sorumluluk üstlenmiyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 10 yurttaşın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. "Hiç mi siyasi sorumluluk hisseden yok" diye soran Tanrıkulu, ülkede ciddi bir liyakatsızlık olduğunu belirterek ekonominin, eğitimin ve yargının da bundan etkilendiğine dikkati çekti.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Türkiye yanıyor. Eskişehir'de 10 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Beşi orman işçisi, yeni işe başlamış, yeni evlenmiş insanlar. Gerçekten çok acı hikayeleri var. En son yazdıkları mesaj: 'Zam ne kadar olacak? Bir haber var mı? Sendika bir şey yaptı mı?' Diğer beş yurttaşımız ise AKUT çalışanıydı. En güzel insanlar... Depremde onlar var, yangında onlar var. Ne zaman zor bir durum yaşansa, hep onlar var. Onların da çok acı hikayeleri var. Aynı zamanda hepimize örnek olacak insanlar. Peki sorumlu kim? Hiç mi sorumlu yok? Hiç mi siyasi sorumluluk hisseden yok? Yangın olur, sorumlu yok. Mutfak yanar, sorumlu yok. Her gün bir felaketle karşı karşıyayız ama hiçbir siyasetçi sorumluluk üstlenmiyor.

En son Bolu’da bir otel yandı. Yine büyük aksaklıklar yaşandı. Ülkede ciddi bir liyakatsizlik var ama kimse sorumluluk almıyor. Mutfak yanıyor. İşçiler aç, perişan. Memurlar aç, perişan. Öğrenciler perişan. Önümüzde kayıt dönemi var. Yurtlarda kalan öğrenciler ne yapacak? Kredi alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Gerçekten büyük sorunlar var ama iktidar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

Her gün yargı operasyonlarıyla gündem değiştiriliyor. Cezaevlerinde büyük bir adaletsizlik, büyük bir zulüm var. Bütün bu tablo içinde siyasal gündemi kendi çıkarına göre belirlemeye çalışan, liyakatsiz kadrolarla hareket eden bir hükümetle karşı karşıyayız.

Maliye Bakanlığı ise bambaşka bir alemde yaşıyor. Ne esnaf umurlarında, ne sanayici, ne memur, ne emekçi, ne de kamu çalışanları... Hiç kimse umurlarında değil. Tek düşündükleri şey, rant. O rant üzerinden nasıl büyüyeceklerini planlıyorlar. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ama asla umutsuz olmaya gerek yok. Mücadele ediyoruz. Bu siyasal iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Herkes bundan emin olsun."