CHP'li Tanrıkulu: Hükümetinizin bu IŞİD sevdasından vazgeçmesi lazım

CHP Diyarbakır Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) IŞİD'e ve Suriye'de Kürtlere yönelik gerçekleşen saldırılara dair konuştu.

Tanrıkulu'nun konuşması şöyle:

Önergenin kendisi bile travma edici gerçekten, bilmiyorum okudunuz mu, içerik bakımından bile burada okurken travmaya uğruyoruz. Bir de, IŞİD'in gerçekten Suriye'de ve Türkiye'de yaptıklarını bir kez daha hatırlayalım, bizim yaşadıklarımızın ne anlama geldiğini ancak o zaman anlarsınız. Niye bunları AKP grubuna özellikle söylüyorum, özellikle?

Bakın, Kobane Kürtlerde ve Türkiye'de önemli bir travmadır, önemli bir travmadır ve bu travmayı halen anlayamamış bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız, halen anlayamamış. Bakın, Kobane sınırına kadar gelmiş, Türkiye sınırına kadar gelmiş caniler var. 300 bin Kürt göç etmek zorunda kalmış, binlercesi büyük tehdit altında ama ona rağmen Türkiye sınırlarını kapatan AKP iktidarı, oraya yardımın gitmesini engelleyen AKP iktidarı ve orada katliamın eşiğine gelmiş olan Kürtler.

Ne oluyor, biliyor musunuz? Geçen hafta sözcünüz açıklama yaptı, sözcünüz. Barack Obama Washington'dan arıyor Erdoğan'ı, diyor ki: "Mürşitpınar Sınır Kapısı'nı aç." Ondan sonra açıldı ve Peşmerge 300 kilometre aşarak Habur'dan oraya Kürtlere IŞİD saldırısı bakımından yardıma gitti. Buradan AKP'nin yardım etmediği, sınırı kapattığı, o sınırlardan Peşmerge geçerek IŞİD'e karşı savaşıyor.

Bakın, AKP'nin tarihinde böyle ağır bir sabıka var; şimdi, o sabıkalar üzerine yeni sabıkalar ekliyorsunuz IŞİD'le birlikte.

"KÜRTLER BU CUMHURİYETİN YURTTAŞLARIDIR"

Değerli Arkadaşlar, bunları yapmayın. Bakın, Kürtler Türkiye'de bu Cumhuriyetin yurttaşlarıdır. 20 milyon Kürt var, onların ortak duygusu ve vicdanı bugün Suriye'de yaşayanlarla birlikte atıyor. Ortak vicdanımızdır bizim, o duygu halindeyiz; sadece bizler değil Türkiye'de, bütün dünyada Kürtlerin kalbi Rojava'dadır, Suriye'dedir. Buna ses çıkarmayan, oradaki canilere destek olan bir iktidar anlayışı var; bundan vazgeçin. Bakın, teröre karşıyız, şiddete karşıyız, tamam ama yapmayın bunu gerçekten, bunu yapmayın; Kürtleri duygusal olarak bu cumhuriyetten uzaklaştırmayın. 2015 yılına kadar burada 50 kere konuştuk, IŞİD'e nasıl destek olduğunuzu anlattık. Bakın, burada Yargıtay kararı var, size okuyabilirim, isterseniz de verebilirim. 2015'te Yargıtay kararı diyor ki: "'IŞİD' diye bir terör örgütü Türkiye'de tanımlanmamış." "Tanımlanmamış." diyor; o zamana kadar. Ne diyordu Başbakanınız? "Eylem yapmadan yakalayamıyoruz." Çünkü tanımlanmamıştı, örgüt olarak tanımlamamıştı. Böyle bir ortam.

İşte 2 kilometre ötemizde, 3 kilometre ötemizde IŞİD'in beyleri, IŞİD'in ağaları Ezidi, Arap kızlarını, Ezidi kızları, Alevi kızları köle yaptılar; Keçiören'de, hemen yanı başımızda. Hiç bu hikâyelerden etkilenmediniz mi gerçekten? Çocukken pazarlardan alındı getirildi ve sadece Keçiören'de, sadece orada değil, Sincan'da, Gölbaşı'nda kaç çocuk yakalandı derin internet ağları üzerinden? Bunlar Türkiye'de oldu. Bakın, daha da var, daha da var ve birçok hücrede bunlar yapılıyor.

Son cümlemi söyleyeceğim: 29 Aralıkta Yalova'da 3 polis memuru şehit edildi, Allah rahmet eylesin, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Peki, ne oldu? Sonrasında 21 ilde birden operasyon yapıldı, 300'den fazla kişi yakalandı.

Peki, operasyon için 3 polis memurunun şehit olması mı gerekiyordu? Soruyorum: Olması mı gerekiyordu?

Değerli arkadaşlar, hükümetinizin bu IŞİD sevdasından vazgeçmesi lazım diyorum, saygılar sunuyorum.