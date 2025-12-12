CHP'li Tanrıkulu: "Mahmut Yıldırım’ın hayatta olup olmadığına dair ne tür bilgilere sahipsiniz?"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Saygı Öztürk’e telefonla ulaşarak kendisinin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu iddia eden kişi hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, "Mahmut Yıldırım olduğunu iddia eden bir kişi, faili meçhul cinayetler, Hizbullah yapılanması, devlet görevlileriyle ilişkiler, Suriye’de barınma ve geçmiş operasyonlara dair çok ciddi iddialarda bulunmuştur" diyerek Yıldırım'ın hayatta olup olmadığını sordu.

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söyledi. Öztürk'ün aktardıklarına göre söz konusu kişi Türkiye'ye döndüğünde yakalandığını ancak gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlattı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: