CHP'li Tanrıkulu: Mürşitpınar Sınır Kapısı Kobane'ye insani yardım için açılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir süredir abluka altında bulunan ve pek çok temel insani ihtiyaca erişemeyen Kobane için bir süredir kapalı tutulan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımların ulaştırılması amacıyla açılması gerektiğini dile getirdi.

Tanrıkulu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Kobane'de bir insani dram yaşanıyor. Bugün itibariyle de SDG ile Şam Hükümeti arasında bir protokol imzalandı ve ateşkes kalıcı hale getirildi. Bundan sonrası bakımdan da bir çatışmanın, bir iç savaşın olmayacağını umut ediyoruz ve bu barışın Suriye'de inşası için de ilk adım olmasını diliyoruz.

Kobane meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir aynı zamanda. Orada büyük insani dramlar yaşanıyor şu anda. Insanlar yardıma muhtaçlar, ekmek, kuru gıda ve su gibi.

Diyarbakır Kent Dayanışma ve Koruma Platformu yaklaşık 25 tırlık bir malzemeyi, insani yardım içeren malzemeyi Diyarbakır'da tedarik etti ve yola çıkardı. Ancak Suruç'tan Kobani'ye gitmesine izin verilmiyor.

Mürşitpınar Sınır Kapısı uzun zamandır kapalı. Bu sınır kapısının bu amaçla, yani insani yardım amacıyla, açılması lazım. Geçici bir süreyle açılması lazım. Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının buna izin vermesi lazım.

Dışişleri Bakanlığının Şam Rejimiyle, Şam Hükümetiyle El Şarayla temas etmesi pekala mümkün.

Kobane Meselesi, bir kez daha altını çiziyorum, bizim açımızdan aynı zamanda bir vicdan meselesidir, bir insani meseledir. Kapının bir an evvel açılması gerekliliği konusunda İçişleri Bakanlığını ve Dişişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum."