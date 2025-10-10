CHP'li Tanrıkulu'ndan 10 Ekim açıklaması: Hâlâ yerine getirilmemiş adalet borcumuz var

CHP Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Ekim Katliamı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tanrıkulu, 10 yıl önce Ankara Garı önünde barış ve demokrasi talebiyle toplanan yurttaşlara düzenlenen saldırıda 104 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, adaletin hâlâ sağlanamadığını vurguladı.

BU UTANÇLA YÜZLEŞMEK, HUKUK DEVLETİ OLMANIN GEREĞİDİR.

CHP'li Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

''Bugün 10 Ekim.

Tam on yıl önce, Ankara Garı önünde barış, emek ve demokrasi talebiyle bir araya gelen yurttaşlarımız, insanlık tarihine kara bir gün olarak geçen bir saldırıyla karşılaştı…

Saldırıda 104 insanımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. O gün, Ankara’nın kalbinde sadece masum insanlar değil; barış umudumuz, demokrasi inancımız ve birlikte yaşama arzumuz da hedef alındı.

Aradan geçen 10 yılda acımız azalmadı. Her yıl olduğu gibi bugün de kaybettiğimiz kardeşlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Ancak anmanın ötesinde, hala yerine getirilmemiş bir adalet borcumuz var.

10 Ekim Davası, bugüne kadar görülen en büyük terör yargılamalarından biri olmasına rağmen hala eksik ve kapalı bir dosyadır.

En temel sorun, katliamda açıkça ihmali bulunan kamu görevlilerinin ve dönemin sorumlularının hala yargı önüne çıkarılmamış olmasıdır.

Soruşturma dosyalarındaki kayıp belgeler, gizli tutulan raporlar, müfettiş incelemeleri… Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Bu saldırı, önlenebilirdi.

Ve önlenebileceği bilinen bir katliamın gerçekleşmiş olması, sadece bir güvenlik zafiyeti değil, bir devlet sorumluluğudur.

10 Ekim Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

Bu suçu işleyenler kadar, göz yumanlar, delilleri karartanlar, görevini ihmal edenler de tarih önünde sorumludur.

Bugün, bu ülkede hala adalet arayan, hala kaybettiklerinin hesabını sormaya çalışan aileler varsa, adalet tecelli etmiş değildir.

Bir kez daha açıkça söylüyorum: 10 Ekim Katliamının üzerindeki sis perdesi tamamen kaldırılmalı, bütün failler, ihmali bulunan kamu görevlileri de yargı önüne çıkarılmalıdır.

Devletin, yurttaşlarını koruyamadığı bu büyük utançla yüzleşmesi, bir hukuk devleti olmanın gereğidir.

Bu ülkenin barış ve demokrasi umudunu kana bulayanlara karşı görevimiz bellidir: Unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim’de yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve halkımıza bir kez daha sabır diliyorum.

Adalet yerini bulana kadar bu davanın takipçisi olacağız.''