CHP'li Tanrıkulu'ndan Bakan Gürlek'e soru önergesi : Ankara Gar Katliamı firarileri iade edilecek mi?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a sevk edilen ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu iddia edilen IŞİD mensuplarını" gündeme taşıdı.

Tanrıkulu, "Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Basına yansıyan haberlerde, Irak Adalet Bakanlığı tarafından, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğunun açıklandığı; ancak diplomatik kaynaklarca bu sayının henüz teyit edilmediğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Ayrıca kimlik tespit süreçlerinin karmaşıklığı, pasaport ve resmi belge eksikliği, çifte vatandaşlık ve 'vatansız' çocuklar gibi hukuki sorunların bulunduğu; Türkiye’nin söz konusu kişileri geri almaya hazır olduğunu Irak makamlarına ilettiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının 'Terör Arananlar' listesinde IŞİD üyeliği gerekçesiyle 98 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu; bunlardan bazılarının 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda Ankara Tren Garı Katliamı olarak bilinen saldırının firari sanıkları arasında yer aldığı bilinmektedir."

SORU ÖNERGESİ SUNDU

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: