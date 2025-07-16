CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Beyaz Toros' tepkisi: "Savcının masasında beyaz toros var. Şimdi bu soruşturmaları kimlerin nasıl yürüttüğünü daha iyi anlarsınız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de yaptığı açıklamada, isim vermeden İstanbul’da görevli bir savcının, masasının üzerine 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "Beyaz Toros" koyduğunu söylemişti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün gündeme getirdiği masasında 'Beyaz Toros' maketi olan savcıyla ilgili açıklama yaptı.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

"'Beyaz Toros' bizim kendi tarihimizde önemli bir travmadır. Bu araçlarla yüzlerce yurttaşımız, yakınımız kaçırıldı, kaybedildi. Hala akıbetleri bilinmiyor. O yüzden Beyaz Toros bir simge haline dönüştü, bir hafıza yüküdür. Stadyumlarda tribünlerde bile 'Beyaz Toros' pankartı açıldı. Kimi onu mahkum etmek için kullandı, kimi ise bir dönemi tehdit olarak kullanmak için bu metaforu kullandı. Benim evimin önünde de bir Beyaz Toros bekledi. Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı beni arayıp 'Sakın kapıyı açma, sakın dışarı çıkma' dedi. O geceyi hiç unutmadım. Bu travma şahsi değil, toplumsaldır.

Bugün, Genel Başkanımız Beyaz Toros’u metafor olarak kullanan savcıya vurgu yaptı ve bu savcının masasında bir Beyaz Toros maketi var. Bugün o savcı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmaların başında olan savcılardan biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi Kızılcahamam’da, Parti Sözcülerinin açıklamasıyla 'tarihi' bir konuşma yaptı. O konuşmada Kürt meselesiyle ilgili çözümden bahsederken Beyaz Toroslara, köy yakmalara vurgu yaptı ve Beyaz Torosları özellikle andı, 'Bir dönemin kötü uygulamaları' dedi ve mahkum etti.

Bugün bu soruşturmaları yürüten savcının masasında Beyaz Toros maketi var. Şimdi bu soruşturmaları kimlerin, nasıl yürüttüğünü daha iyi anlayabilirsiniz. Geçmişin faili meçhul cinayetlerine vurgu yapan, bu Beyaz Toros metaforunu kullanan savcılar görevdeler ve belediye başkanlarına, bürokratlara, iş insanlarına düşman ceza hukuku uygulayan soruşturmaları yürütüyorlar. Sözüm Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, Adalet Bakanı’na ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na; Bu mu sizin hesap sormanız? Biz yaptık açıklamamızı, Genel Başkanımız bugün gerekenleri söyledi. Şimdi cevabınız varsa söylersiniz."