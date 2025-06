CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Kobani Davası' tepkisi: "32 bin sayfalık kararın temyiz süresi sadece 7 gün"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kobani Davası'nın gerekçeli kararının 13 ay sonra açıklanmasına tepki gösterdi.

Tanrıkulu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kobane davası olarak adlandırılan ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve siyasetçilerin yargılandığı davada Ankara Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını bugün itibarıyla açıkladı ve 32 bin 600 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış değerli arkadaşlar, 32 bin 600 sayfalık! Temyiz süreci sadece yedi gün, bu kararı avukatlar hangi süre içerisinde okuyacaklar? Tutuklu olan arkadaşlarımıza, siyasetçilere bu nasıl tebliğ edilecek ve buna ilişkin olarak da nasıl bir gerekçeli temyiz layihası yazılacak? Bu sürenin uzatılması da mümkün değil. Mahkeme kararı tam on üç ayda yazdı. 32 bin sayfalık gerekçeli karar mı olur? 32 bin sayfa! Değerli Arkadaşlar, bakın, biraz önce burada konuştum yargıya neden güven yok. On beş günde yazılması gereken karar on üç ayda yazılıyor ve şüphelilerin, avukatların buna cevap verme süresi sadece yedi gün."