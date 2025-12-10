CHP'li Tanrıkulu'ndan Meclis'teki çocuk istismarı skandalıyla ilgili açıklama: "Meclis çatısında böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez"

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM'deki İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, BirGün’ün Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencisi çocukların "personel tarafından cinsel istismara" maruz bırakıldığını ortaya çıkarması üzerine açıklama yaptı.

“Meclis lokantasında staj yapan çocuklara yönelik taciz iddiası tek başına bir rezalettir, kabul edilemez ve son derece ağırdır” diyen Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaşandığı iddia edilen vahim bir olay bugün kamuoyuna yansıdı.

Meclis lokantasında staj yapan çocuklara yönelik taciz iddiası tek başına bir rezalettir, kabul edilemez ve son derece ağırdır.

TBMM Genel Sekreterliği bir açıklama yapmış olsa da bu olay, yalnızca bu açıklamayla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm yurttaşlarımızın güvencesi olmalıdır. Eğer bu çatı altında böyle bir istismar vakası yaşanmışsa bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez ve hepimiz için derin bir üzüntü kaynağıdır.

TBMM, sadece idari bir soruşturmayla yetinmemeli; derhal bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon, geçmişte staj yapan tüm öğrencilere ulaşmalı; onların ifadelerini, taleplerini ve ailelerinin beklentilerini mutlaka dinlemelidir.

İhmali bulunan herkes hakkında adli, idari ve cezai süreçler işletilmelidir. Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamuoyundan, öğrencilerden ve ailelerinden kurumsal olarak özür dilemelidir.

Biz de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve gerçeğin açığa çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız.”