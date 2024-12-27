CHP'li Tanrıkulu'ndan Narin Güran cinayeti davası açıklaması: Kararı mahkeme yarın verecek

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin güran cinayeti davasında mahkemenin yarın karar vereceği bilgisini paylaştı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününde adliyeye gelerek, duruşmayı izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkemenin kararı yarın vereceğini söyledi.

Narin'in neden ve kim tarafından öldürüldüğü konusunun ortaya çıkmadığına dikkati çeken Tanrıkulu, "Nevzat Bahtiyar, Mahkeme Başkanının izniyle avukatın isteği üzerine kendisine özel bir görüşme yaptı. Daha sonra duruşma başladı. Salim Güran, 1 saatten biraz daha fazla süren savunmasını yaptı. Savunmasında suçlu olmadığını, bu olaya katılmadığını, ailesinin de katılmadığını ve esas itibariyle suçlunun Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade etti" dedi.

Savunma avukatlarının bugünkü duruşmada savunma yaptığını ifade eden Tanrıkulu, "Muhtemelen akşama kadar devam edecek. Mahkeme, eğer hüküm oluşturmak için yeterli vicdani kanata ulaşmışsa bu savunmalardan sonra yarın hükmünü açıklayacak. Karar bugün muhtemelen verilmeyecek. Kararı mahkeme yarın verecek. Çünkü en az 3-4 saat bir müzakere ortamına ihtiyaçları olacak. O da bugün mesai saatleri içerisinde veya sonrasında bitmez. Muhtemelen yarına kalacak" diye konuştu.

Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir avukat olarak, bu duruşmaları başından beri izleyen birisi olarak ve olaydan hemen sonra bu kayıp olayını takip eden fikri ve fiziki takip eden, duyuran bir milletvekili olarak, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Evet, yarın bir karar açıklanacak. Öyle gözüküyor ama fail kim? Neden öldürüldü halen bu ortaya çıkmış değil. Bu şüphe giderilmiş değil. Eğer mahkeme ne hüküm kuracağını bilmiyoruz. Bunu gerekçeli kararında açıklayacak. Fakat gönül isterdi ki, soruşturma gerçekten hukuka uygun, amaca uygun yapılsın ve gerçek katil ortaya çıkarmış olsun. Ama hem savunma tarafı hem de müdahil taraf Diyarbakır Barosu ve diğer katılanlar ısrarla jandarmanın bu soruşturmada görevini tam olarak yapmadığı görüşü var. İhmal içerisinde davrandığı konusunda neredeyse görüş birliği içerisinde görüşlerini açıklıyorlar. Ben de o kanaatteyim. Bu kanaatleri daha önce açıklamıştım. Duruşmayı takip edeceğiz, fakat bu soruların aydınlanması lazım."

"SAVUNMA KISITLANMIYOR"

Tanrıkulu, "4 şüpheli şu anda yargılanıyor. 8 şüpheli cezaevinde ve başka şüpheliler de var. Henüz yargılanmayı bekleyen, kamuoyunun beklediği soruların cevaplanması lazım. Bu cevaplar içinde yargılama devam ediyor. Biz de sizler gibi takip ediyoruz ve görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız ama kamuoyu şundan emin olsun, en azından duruşma aşamasında adil yargılama kurallarına riayet ediliyor. Savunmaya özen gösteriliyor, savunma kısıtlanmıyor ve deliller mümkün olduğu kadar da azami ölçülerde en azından bir gözlemci olarak bunu ifade edebilirim. Dürüst ve adil bir yargılama ortamında yapılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.