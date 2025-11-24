CHP'li Tanrıkulu'ndan Silivri ziyareti: "Bu cezaevi, yakın tarihimizin ve siyasi tarihimizin bir yansımasıdır"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne giderek CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Zeydan Karalar, İnan Güney, Rıza Akpolat, Osman Kavala, Bekir Kaya, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu cezaevi, yakın tarihimizin ve siyasi tarihimizin bir yansımasıdır. Siyasi hesaplaşmalar yıllardır bu cezaevi üzerinden yürütüldü. Burası maalesef hukuksuzluğun, anayasasızlığın, delilsiz yere tutsak etmenin mekanına dönüşmüş durumda" dedi.

"KENDİ HUKUKUMUZA DAHİ SAYGI GÖSTERİLMİYOR"

Tanrıkulu açıklamasında şunları kaydetti:

"Silivri’de, Marmara Cezaevi’ndeyim. Cumhurbaşkanı Adayımız ve Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu, Zeydan Karalar’ı, İnan Güney’i, Rıza Akpolat’ı, Osman Kavala’yı, Bekir Kaya’yı ve diğer dostlarımızı gördüm. Hepsinin sizlere özel selam ve sevgileri var. Tayfun Kahraman’ın, Can Atalay’ın da selam ve sevgilerini iletmemi istediler. Bunu her zaman ifade ediyorum: Gerçekten de bu cezaevi, yakın tarihimizin ve siyasi tarihimizin bir yansımasıdır. Siyasi hesaplaşmalar yıllardır bu cezaevi üzerinden yürütüldü. Burası maalesef hukuksuzluğun, anayasasızlığın, delilsiz yere tutsak etmenin mekanına dönüşmüş durumda.

Hiçbir delile dayanmayan, hukuka uygun olmayan infaz biçimleri birer intikam aracına dönüştürülmüş. Dostlarımız, arkadaşlarımız bu nedenle hala hapiste. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, kendi hukukumuza dahi saygı gösterilmiyor. Böylesi bir dönemden geçiyoruz. Ama mücadele edeceğiz. Ve mutlaka, ama mutlaka bu dönem geçecek. Arkadaşlarımız, dostlarımız özgürlüklerine kavuşacaklar inşallah."