CHP'li Tanrıkulu polis şiddetini Meclis'e taşıdı: "O tabloyu görünce ağladım"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanması ve devamında yapılan protestolarda çoğunluğu genç olan yüzlerce kişi tutuklandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Saraçhane'de gözaltına alınan gençlerin polis şiddetine maruz kalmasına ilişkin detayları TBMM'ne taşıdı.

Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına alınan gençlerin yanında durduğunu belirten Tanrıkulu, "Çağlayan Adliyesine 3 gün boyunca gittim ve gözaltından getirilen gençleri gördüm. Onlarla bizzat temas ettim, avukatlarla görüştüm. Kendi gözlemlerim ve kendi duygularım var. Şunu söyleyeyim, O tabloyu görünce arkamı döndüm bir duvara uzaklaştım ve ağladım. Bir milletvekili olarak. Bir insan hakları savunucusu olarak ağladım. Benimle beraber birçok avukat arkadaş da orada ağladı, gördüklerine ağladı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu polis şiddetini Meclis'e taşıdı, isyan etti:



"O tabloyu görünce arkamı döndüm bir duvara uzaklaştım ve ağladım"https://t.co/dDqswHX087 pic.twitter.com/9zaJ1PN5O2 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 9, 2025

AKP'Lİ KADIN VEKİLLERE SESLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Türkiye’de işkence yoktur, vardır diyen vatan hainidir” sözlerine tepki gösteren Tanrıkulu, AKP'li kadın milletvekillerine seslenerek işkence gördüğünü kayıtlara geçiren bir genç kadının ifadelerini okudu.

Ambulansın arkasına götürülerek orada tacize uğradığını anlatan genç bir üniversiteli kadının ifadesini okuyan Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözün bittiği yerdir. Biraz bakın, biraz utanma olsa, biraz vicdan olsa, biraz, bu kürsüde konuştuktan sonra Adalet Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez, İçişleri Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez. En azından şüpheyle bakar. En azından. Ya biz Milletvekiliyiz. İşkence, kötü muamele var dediğimizde en azından Bakan şu açıklamayı yapar. 'Biz de işkence olmaması için çaba gösteriyoruz. Iktidarımızdan bu yana sıfır torans dedik. Ama bir Milletvekili bunu söylemişse tabii ki soruşturma açacağız, bakacağız, yapan varsa gereğini yapacağız.' Ne diyor? 'İşkence yoktur. Söyleyenler vatan hainidir.' Peki işkence yapan ya da kötü muamele yapan, bunu yapan güvenlik görevlisi arkasına Bakanı almışsa bir daha yapar mı yapmaz mı sizin vicdanınıza soruyorum."

GENÇLERİN İFADE TUTANAKLARINI AKP SIRALARINA DOĞRU FIRLATTI

Tanrıkulu, "Bu tabloyu siz yarattınız. Olağanüstü halde de sıkı yönetimde de kapısını çaldığımız Savcılar vardı ya. Gittiğimiz Savcılar vardı. Savcının katibiyle görüşemiyorsunuz, katibiyle. Biraz vicdan ya, biraz. Biraz vicdan" sözlerinin ardından kürsüye getirdiği gençlerin ifade tutanaklarını AKP sıralarının önüne doğru fırlattı.