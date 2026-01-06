CHP'li Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş hakkındaki AYM ve AİHM kararları derhal uygulanmalı ve tahliye edilmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin’de görülen davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı olduğu dönemde, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve o günden bu yana yaklaşık 10 yıldır Kürt Meselesinin siyasi rehinesi ve siyasi tutsağı olarak tutulmaktadır.

Bugün Mersin’deki bir mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' (TCK 299) gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası daha verildi.

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; 299. madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Venedik Komisyonunun tavsiyelerine göre TCK'de olmaması gereken bir düzenlemedir. TCK'de yer alan 125'nci madde ise ifade özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Demirtaş’ın 2015-2016 yıllarında, yani bir partinin genel başkanıyken Diyarbakır'da ve Mersin'de mitinglerde dile getirdiği siyasi eleştirilerin, 10 yıl sonra cezaya konu edilmesi; ifade özgürlüğüne, siyaset yapma hakkına ve demokratik siyasetin temel kurallarına açıkça aykırıdır.

TBMM çatısı altında Türkiye’nin Kürt Meselesi’ne dair süreçler tartışılırken ve hatta bugün ortak rapor için komisyon toplanmışken, Mersin'de bir mahkemenin bu kararı vermesi tesadüf değildir.

Bu karar hem yargının süreçle ilgili direncini hem de AKP iktidarının süreçle ilgili samimi olmayan tutumunu ortaya koymaktadır.

Kimse bize 'Yargı bağımsızdır ve tarafsızdır' mavalını okumasın. Bu karar, AKP’nin siyasi iradesinden bağımsız değildir. Zira şikayetçisi ve davacısı Sayın Cumhurbaşkanının olduğu davalarda mahkemelerin, yargıçların bağımsız ve tarafsız olması mümkün değildir.

Dünyanın hiçbir 'hukuk devletinde' (ki bu rejim artık siyasal otokrasi olarak tarif edilmektedir), bir cumhurbaşkanına yapılan eleştirilerin böylesine özel yasalarla korunduğu, cumhurbaşkanının on binlerce vatandaştan davacı olduğu ve tazminat talep edip, tahsil ettiği bir tablo görülmemiştir.

Yargı süreci devam ediyor olsa da bu kararın verdiği mesaj açıktır. Ancak bizim talebimiz de aynı netliktedir: Selahattin Demirtaş hakkındaki AYM ve AİHM kararları derhal uygulanmalı ve kendisi derhal tahliye edilmelidir."